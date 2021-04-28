Sosyal medyada soykırım tartışması

İYİ Parti’den istifa ederek yeni parti kurmak için çalışmalarını sürdüren Ümit Özdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sosyal medyada sözde “soykırım” tartışmaları üzerinden birbirlerine girdi. Özdağ, Paylan’ın 24 Nisan günü paylaştığı, “106 yıl sonra, soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” açıklamasına tepki gösterdi. Özdağ, “Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” dedi. Paylan, bu tweet’in ardından “Halkımı imha eden zihniyetin kalıntısı ‘yine yaparız’ diyor” dedi. Özdağ ve Paylan arasındaki tartışmaya CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de “Kendinizce hangi gerekçeye göre olursa olsun, bir insana böyle bir tehditte bulunmak hiç yakışmadı” tweet’iyle katıldı. Çeviköz’ün paylaşımına da tepki gösteren Özdağ, “Bundan sonra sadece büyükelçisiniz benim için ama Türk değilsiniz” dedi. m ANKARA Hürriyet Gazetesi