Seymenler de tepki gösterdi

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Ankara Seymen Kulübü’nün üyeleri, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesini protesto etmek için ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde davul zurna eşliğinde protesto gösterisi yaptı. Kulüp Başkanı Şerafettin Demir, Türkiye’nin tarihinin, her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemiz olduğunu belirterek, “Bu kapsamda, hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır, ahlaksızdır. ABD ve yandaşları tarafından ülkemiz adına yapılan soykırım iddia ve iftiralarını, Türk Milleti adına reddediyor, kendilerine iade ediyoruz” dedi. Seymenler, elçilik karşısına, “ABD’nin soykırım ve katliam konusunda aynaya bakmasını öneriyoruz” diyerek yanlarında getirdikleri aynayı bıraktılar. Hürriyet Gazetesi