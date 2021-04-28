Paylan’dan Özdağ’ın tehdidine suç duyurusu

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan sosyal medyada kendisini tehdit eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ’ın ‘suç işlemeye tahrik’, ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik‘ ve ‘hakaret ve tehdit’ suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Garo Paylan, 24 Twitter’da yaptığı paylaşımda, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.

Paylaşımı alıntılayan Ümit Özdağ “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” ifadelerini kullandı.

Paylan Özdağ’ın tehdidine şu ifadelerle yanıt verdi: “Halkımı imha eden zihniyetin kalıntısı ‘Yine yaparız’ diyor. Siz vurdunuz da biz ölmedik mi? Öldük. Ama geride kalanlar adalet mücadelesini hiç bırakmadı. Benden sonra da bırakmazlar. Bu ülkenin vicdanlı çoğunluğu, meydanı senin gibi faşistlere terk etmedi, yine terk etmezler.”

Paylan, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu yazılı açıklamayla duyurdu.

‘Türkiye’de bir nefret iklimi yaşandığını’ belirten Paylan, “Irkçı siyasetçilerin çeşitli toplumsal kesimleri hedef alan nefret söylemleri maalesef sıradanlaşmıştır. Azınlık gruplara yönelik şiddet çağrıları nefret suçlarına yol açar. Ayrımcılık ve nefret içeren söylemler cezasız kalmamalıdır” dedi.

Paylan duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter paylaşımında, şahsıma ve Ermeni halkına karşı nefret söyleminde bulunmuş ve açıkça ölümle tehdit etmiştir. Böyle bir nefret suçu çağrısına sessiz kalınmamalıdır. Bu nefret söyleminin cezasız kalması, daha öncekiler gibi nefret suçlarına yol açacaktır. Almanya’da bir milletvekilinin, Yahudi bir milletvekilini, ‘Sen de bir Hitler deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın’ diye tweet atıp tehdit etmesi düşünülemez.”

“Bu durumun ülkemiz için de kabul edilemez olması gerekir. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın 27 Nisan 2021 tarihinde Twitter üzerinden yaptığı şahsımı ve Ermeni halkını hedef alan paylaşımlar hakkında, avukatım aracılığıyla, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik’ suçları ile ‘hakaret ve tehdit’ten suç duyurusunda bulunduğumu duyurmak isterim.”

Özdağ’ın paylaşımı ile ilgili olarak İHD de suç duyurusunda bulundu.

Agos