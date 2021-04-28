Orhan Gencebay’dan ‘soykırım’ iddialarına cevap: İstiklal Marşı’nın aranjörü Türkiye Ermenisi’dir

A Haber’da yayınlanan Memleket Meselesi adlı programda 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, usta sanatçı Orhan Gencebay yayına bağlandı ve görüşlerini bildirdi.

“ERMENİLER BİZE HİÇ YABANCI DEĞİL”

Konunun insanlık olduğuna vurgu yapan Gencebay, “Ermeniler bize hiç yabancı değil, bizim onlarla akrabalıklarımız var. Ben bunu amatör bir tarihçi olarak söylüyorum. Osmanlı döneminde vatan için aynı duygu ile sarılan insanlarız bizler” dedi.

“İSTİKLAL MARŞIMIZIN ARANJÖRÜ TÜRK ERMENİSİ EDGAR MANAS’TIR”

Daha sonra İstiklal Marşı’ndan örnek veren usta sanatçı, “Bizim gururumuz olan İstiklal Marşımız var ya, söz yazarı Mehmet Akif Ersoy atamız, üstadımız. Bestecisi ise Osman Zeki Üngör’dür. 1924 yılından itibaren şu anki İstiklal Marşımız söylenmekte. Gururla söylemekteyiz ve daha nice yıllar söylenecek. Bunun aranjörü Türk Ermenimiz Edgar Manas’tır. Biz hep beraber aynı değerleri paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“RAPOR MEHMET PERİNÇEK’İN KİTABINDA VAR”

1915 olaylarına ilişkin raporlar olduğuna vurgu yapan Gencebay, “1915 olayları en iyi bilen insanlardan bir tanesi 1911-1915 arası Rus Kafkas ordular kurmay başkanıdır. Bu generalin Rus Genel Kurmayına verdiği bir rapor vardır. Bu rapor 1911-1915 arasını anlatmaktadır. General o raporun içinde bir kıyam var ise bu kıyamı onların yaptırdığını ve teşfik ettiklerini bildirdi. Bu rapor şu anda Doğu Perinçek’in kardeşi Mehmet Perinçek’in kitabının içinde yer alıyor. Ermeni kardeşlerimizle biz binlerce yıl beraberdik.” dedi.

Gencebay açıklamalarının devamında, “Çok uluslu toplum olduğumuz için her insanımız var. Bu saygı Türkiye’de devam etmiş ve bu ülkedeki herkese vatandaş denilmişti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ülkede hak sahibidir. Halkımızın iradesi ile bunu ilalebet sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Sabah Gazetesi