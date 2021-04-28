İran’ın dini azınlıkları arasındaki samimiyet diğer ülkeler için örnektir

Tebriz, IRNA- İran Azerbaycan ili Ermeni Patriği Grigor Çiftçiyan, İran’ın dini azınlıkları arasındaki samimiyeti diğer ülkeler için örnek olduğunu söyledi.

Azerbaycan Kültür ve İslami İrşad İl Müdürü Seyyid Kasım Nazimi ile görüşen Çiftçiyan, İran’da bir çok dini azınlık bulunduğunu ve bunlar arasında samimiyet bulunduğunu belirtti.

Nezeri de İslam dininde diğer dinlere saygıya vurgu yapıldığını belirterek, İran toplumunda da ilahi dinlerin mensuplarının yan yana yaşadığını belirtti.

Nazimi, İran’da ve İran anayasasında her zaman ilahi dinlere ve bunların mensuplarına saygıya vurgu yapıldığını söyledi.

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