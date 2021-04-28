HDP’li Paylan’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu: Nefret söylemi ifade özgürlüğü değildir

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” paylaşımını yapan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik’ suçları ile ‘hakaret ve tehdit’ten suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“Ülkemizde bir nefret iklimi yaşanmakta”

Paylan açıklamasında, “Ülkemizde bir nefret iklimi yaşanmaktadır. Irkçı siyasetçilerin çeşitli toplumsal kesimleri hedef alan nefret söylemleri maalesef sıradanlaşmıştır. Azınlık gruplara yönelik şiddet çağrıları nefret suçlarına yol açar. Ayrımcılık ve nefret içeren söylemler cezasız kalmamalıdır. Nefret suçlarındaki cezasızlık kültürü; etnik, dini ve cinsel azınlıklara karşı nefret suçlarını artırmaktadır. İktidarın, kendinden farklı düşünene ve farklı varoluşlara gösterdiği düşmanca tutum ise bu suçları teşvik etmekte, etkin bir şekilde soruşturulmasının önüne geçmektedir.” ifadesini kullandı.

“Ermeni halkına ve tüm azınlıklara yönelik bu tür söylemler ne yazık ki ilk değil”

Paylan şunları kaydetti:

“Mevzuatta her ne kadar nefret suçları alenen tanımlanmamış olsa da TCK Md. 216, yani halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunun aslında nefret söylemlerini cezalandırmak için konulduğu kanunun gerekçesinden anlaşılmaktadır. Ancak muktedirler, bu maddeyi azınlıkları nefret ve ayrımcılıktan korumak yerine; egemen olana yönelik eleştirileri sindirmek için kullanmaktadır. Ermeni halkına ve tüm azınlıklara yönelik bu tür söylemler ne yazık ki ilk değildir.

“Nefret söylemi ifade özgürlüğü değildir”

Nefretin söylem gücünün, toplumda infial yaratacak sonuçlara yol açtığı ve azınlık toplumlarına mensup kişilerin can güvenliğini tehdit ettiği ortadadır. Ümit Özdağ gibilerin kullandığı kışkırtıcı söylemlerin yakın tarihimizde yol açtığı çok sayıda; nefret saldırısı, halklara yönelik pogromlar, kıyımlar, yerinden etmeler ve kırımlar vardır.

Nefret söylemi ifade özgürlüğü değildir. Nefret aşılayarak şiddetin artmasına yol açacak nitelikteki söylemler, toplumun belli kesimlerine hakaret edilmesi, bu kesimlerin aşağılanması ya da karalanmasını içeren söylemler; hakkın kötüye kullanılmasıdır ve cezalandırılmalıdır.

Nefret söylemleri, nefret suçlarına yol açar. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter paylaşımında, şahsıma ve Ermeni halkına karşı nefret söyleminde bulunmuş ve açıkça ölümle tehdit etmiştir. Böyle bir nefret suçu çağrısına sessiz kalınmamalıdır. Bu nefret söyleminin cezasız kalması, daha öncekiler gibi nefret suçlarına yol açacaktır.

Almanya’da bir milletvekilinin, Yahudi bir milletvekilini, “Sen de bir Hitler deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” diye tweet atıp tehdit etmesi düşünülemez.

Bu durumun ülkemiz için de kabul edilemez olması gerekir. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın 27 Nisan 2021 tarihinde Twitter üzerinden yaptığı şahsımı ve Ermeni halkını hedef alan paylaşımlar hakkında, avukatım aracılığıyla, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik’ suçları ile ‘hakaret ve tehdit’ten suç duyurusunda bulunduğumu duyurmak isterim”

T24