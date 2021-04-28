Fransız Milletvekili Ermeni esirlerinin serbest bırakılması talebiyle yeni bir tasarı sundu

Fransa’nın Val d’Oise bölgesinden Milletvekili, eski sosyalist François Puponi Parlamentoya yeni bir tasarı sundu.

Bu tasarıyla Fransız Milletvekili Azerbaycan’a Ermeni esirlerinin derhal iade edilmesi için Fransa adına talep sunması çağrısında bulunuyor.

Kendi Facebook sayfasından bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Puponi tasarıyı da yayınladı.

Onun ifadelerine göre Artsakh’a karşı savaştan sonra birçok Ermeni askerler tutuklandı ve Azerbaycan’da esir olarak tutulmaya devam ediyor, kendi vatanına dönmeyi bekliyorlar.

Bu durum Fransız Milletvekiline göre Cenevre Sözleşmesine, uluslararası hukuk normlarına aykırıdır. Dolayısıyla Fransa esirlerin derhal serbest bırakılması için Azerbaycan’a talepte bulunmalı.

ERMENİ HABER AJANSI