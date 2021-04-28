Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını ardından ABD’de Türkiye’ye karşı davalar yeniden gündeme gelebilir

Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanların nesilleri tarafından ABD mahkemelerinde daha önce açılan ancak askıya alınan davaların, Devlet Başkanı Joe Biden tarafından Soykırımı’nın tanınmasının ardından yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

Lahey’de faaliyet gösteren Ermeni “Abovian” Kültür Birliği’nin temsilcisi İnge Drost, “ABD mahkemeleri, bugüne kadar Ermenilerin sunduğu dava dilekçelerini reddederken, ABD yönetiminin, Ermeni Soykırımı’nı tanımadığı’nı gerekçe gösteriyordu. Şimdi durum değişti ve biz, ABD sınırları içerisinde bu taleplerin yeniden gündeme gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının, tarihi adaletin yerine getirilmesi ve tazmin edilmesi için yeni imkanlar yarattığına dikkat çeken Drost, bu gelişmenin, Ermenistan ve Ermenilere karşı Türkiye’nin yaklaşımına olumlu etkileyeceğini ve iki ülke ilişkilerinin ileride normalleşmesine yol açacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Türkiye’nin, ABD yönetimi tarafından Soykırım’ın tanınmasının önemini anladığı için Biden’in bu adımından sinirlenmiş olduğunu vurgulayan Drost, yine de Ankara’nın, ABD ve Avrupa’dan ekonomik ve askeri bağımlılığı nedeniyle ABD ile ilişkilerini bozamayacağına dikkat çekti.

ERMENİ HABER AJANSI