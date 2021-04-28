Ermeni halkına derin saygı

Joe Biden’in 24 Nisan’da yaptığı açıklama, cumhurbaşkanının Ermeni halkına duyduğu derin saygıyı yansıtıyor.

Ermeni Soykırımı’ndan on yıllar sonra ABD Başkanı Joe Biden, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1,5 milyon Ermeni’nin katledilmesini soykırım olarak nitelendirdi.

Şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütme ve yasama makamlarının Ermeni Soykırımı’nı tanıdığı bir durumla karşı karşıyayız.

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi, Joe Biden’in açıklamasının, Başkan’ın Ermeni halkına ve evrensel insan haklarının önemine duyduğu derin saygıyı yansıttığını kaydetti.

Bunun ilerde ABD’nin NATO müttefiki Türkiye veya Ermenistan’a yönelik politikasında bir değişikliğe yol açıp, açmayacağı ve herhangi bir yasal sonucu olup olmayacağı sorulduğunda, Lynn Tracy,

“Hukuki sonuçlara gelince, Ermeni Soykırımı 1915’te gerçekleşti.

Soykırım Konvansiyonu 1951’de kabul edildi, bizim algımız, hukuki açıdan Sözleşme’nin geriye dönük olarak uygulanmadığı yönündedir.

Bu, yasal sonuçlar açısından.

Türkiye ile ABD ilişkilerine gelince, Türkiye, ABD’nin NATO içinde potansiyel bir müttefikidir.

Ancak Biden yönetimi, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların etkin bir şekilde çözülmesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koydu.

Büyükelçi, Washington’un Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve sınırların açılması açısından Türkiye’ye bazı önemli adımlar atması için baskı yapma olasılığına da değindi.

Lynn Tracy, bölgede Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan gibi, bölgedeki herkese fayda sağlayacak daha geniş bir Ermenistan-Türkiye uzlaşmasının teşvik edilmesine uzun zamandır bir ilgi olduğunu vurguladı.

“Bu çok önemli bir konu.

Ancak aynı zamanda, çatışma sonrası durumda ele alınması gereken bazı acil sorunların olduğu da açıktır.

Bu, Minsk Grubu’nun daha büyük bir uzlaşma sorununun elde edilmesinde çok önemli bir rol oynayabileceği bir konudur”,- dedi ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi.

Ermenistan Kamu Radyosu