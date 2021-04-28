DİN GÖREVLİLERİMİZİN VE KİLİSE VAKIF YÖNETİM KURULLARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere, Covid-19 pandemi sürecinde, ülkemizdeki resmi sağlık kurumlarının yönlendirmeleriyle uygulanmakta olan kısıtlamalar hala devam etmektedir. Bu kısıtlamalar kapsamında, 29 Nisan 2021, Perşembe, saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021, Pazartesi, saat 05.00 arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmiştir.
Kiliselerimize yürüme mesafesinde ikamet eden cemaatimiz üyelerinin mum yakabilmeleri ve kişisel dualarını yapabilmeleri için Kadasetli Patrik Hazretleri’nin talimatları doğrultusunda, kiliselerimiz 11.00-16.00 saatleri arasında açık bulunacaktır.
PATRİKLİK SEKRETERYASI
28 Nisan 2021
https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/posts/1834597736700101
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