Azerbaycanlı askerler Türk psikologlara emanet

Türk psikologlar, vatan işgal edilen vatan topraklarını geri almak için Ermenistan ile 44 gün savaşan Azerbaycanlı askerlere yönelik psikolojik destek veriyor. Konuyla ilgili Proje Koordinatörü Ankaralı Psikolog Selçuk Demirbaş Hürriyet’e şunları söyledi: 3 BİN 500 SEANS TERAPİ “Azerbaycan’ın İşgal edilen vatan topraklarını geri almak için başlattığı 44 günlük savaş sırasında başta askeri,diplomasi ve strateji olmak üzere Türk milleti olarak kardeş ülkemizin yanında olduk. Savaş sonrası yaraları sarmak üzere Türk psikologlar olarak harekete geçtik. Azerbaycan Fevkalede Haller bakanlığının daveti üzerine 40 klinik psikolog ve psikoterapist Bakü-Gence-Berde-Lenkeran-Gabele şehirlerinde üç aydır gazilere, şehit ailelerine ve Ermeni teröründen mağdur olmuş çocuklara psikolojik tedavi yapıyoruz. Bugüne kadar 1600 kişiye toplam 3 bin 500 seans terapi uygulandı. Türk milleti ve Psikologları olarak desteğimiz devam edecek. Psikoloji cephesini boş bırakmayacağız ve yaralar sarılıncaya kadar kardeşlerimizin yanında olacağız Hürriyet Gazetesi