Azerbaycan’a yardım, askeri yardım değil

Ermenistan’ın barışı koruma alanındaki yatırımları çok değerlidir.

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracy, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Azerbaycan’a yardımı askeri yardım değil, Azerbaycan’ın İran ile sınırını güvence altına almasına, ABD ve Azerbaycan’ın endişelerini paylaştığı terörle mücadele konularını ele almasına yardımcı olmak için tasarlanmış terörle mücadele yardımıdır”,- dedi.

ABD’nin Ermenistan’a askeri yardımına veya askeri satışlarına gelince, büyükelçi, Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olduğunu ve ABD’nin bu örgüte üye olmadığını hatırlattı.

“Azerbaycan’a sınır güvenliğimiz veya terörle mücadele işbirliğimiz çerçevesinde üst düzey teknoloji sağlamıyoruz.

Ancak Ermeni ordusunun tıbbi kapasitesini eğitmek ve geliştirmek için birlikte çalıştık.

Yüksek öğrenim programlarımızdan biri, Ermenistan’dan subayların önde gelen ABD askeri kurumlarına gidip eğitim almasına izin veren Uluslararası Askeri Eğitim Kursudur”,- dedi ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracy.

Ermenistan Kamu Radyosu