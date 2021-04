Akşener: Erdoğan nefret ettiği İnönü’nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden’a koyamıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 1915 olayları için “soykırım” diyen ABD Başkanı Joe Biden’a gösterdiği tepkiyi anımsatarak, “Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetlik İnönü’nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden’a koyamıyor.” dedi. Akşener, “Kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş minnoş Mr. Erdoğan gelmiş.” ifadesini kullandı. İyi Parti Meclis grup toplantısında konuşan Akşener, Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’a tepkisini yeteri kadar sert olmamakla eleştirdi. Akşener, “Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetlik İnönü’nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden’a koyamıyor. Beğenmediği rahmetli Ecevit’in Kıbrıs’ta gösterdiği dirayeti, Biden’a karşı gösteremiyor. Zerre hazzetmediği rahmetli Demirel’in İncirlik Üssü’ne Türk bayrağı diken dik duruşunun yanından bile geçemiyor. Diline sakız ettiği eski Türkiye’nin başbakanlarının, memleketin zor zamanlarında gösterdiği devlet insanlığının kırıntısını bile gösteremiyor.” dedi. Akşener konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Türk milleti tarihine atılan çamura karşı devletin başından dirayetli bir duruş bekliyordu. Rıza Zarrab için seferber olanların, en azından bir nota vermesini bekliyorduk, müzik notasına bile razıydık. Kürecik ve İncirlik üslerine karşı bir hamle bekliyorduk. Güvenlik ve işbirliği protokollerini masaya yatırmasını bekliyorduk. Sayın Erdoğan ise Biden’a kibarca sitem edip, Ermenistan’a yaptırım sinyali verdi. Sayın Erdoğan yemezler, Ermenistan bu yalanı 100 yıldır söylüyor,” “Erdoğan’ın bize yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye, aslında yenik Türkiye’dir” “Sen 5 bin yıllık Türk devletini temsil ediyorsun. Korkma, cesaretini topla ve çık. Milletimizin beklentisine göre iki çift laf et, iki adım at” diyen Akşener, “Erdoğan’ın bize yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye, aslında yenik Türkiye’dir. Türk milleti senden adım bekliyor, makamına yakışır bir cevap vermeni, kırk yılda bir devlet insanlığı bekliyor. Ya oturduğun koltuğun ciddiyetiyle durumun gereğini yap, ya da beceriksizliğini kabul et, özür dile ve memleketi seçime götür” diye konuştu. Akşener’in açıklamaları özetle şu şekilde: “AK Parti iktidarının elinde Türkiye tarihinin en büyük yönetim krizlerini yaşıyor. “Öyle bir koltuk sevdasına kapıldılar ki, ne maneviyat kaldı ne de ahlak kaldı. Bugün bu ahlaki çöküşün sonuçlarını ekonomiden, dış politikaya, her alanda yaşıyoruz.” “Onlar sarayda sefa sürerken bu yönetim krizinin faturasını milletçe ödüyoruz.” “Baş müteahhit Erdoğan, vatanı da kupon arazi zannediyor” “Baş müteahhit Erdoğan, vatanı da kupon arazi zannediyor. Vatan dendiğinde milletçe yüreğimiz titrerken, Mehmetçik can verirken, kendisi vatanı rant peşinde koşup araziler parsellemek için görüyorum.” “’Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak, uğrunda ölen verse vatandır’ dizelerindeki kutsiyete bakın bir de bu dizelerden hareketle aklına arsanın ücretinden başka bir şey gelemeyen vicdansızlığa bakın. Allah ıslah etsin. Sayın Erdoğan ve şürekası: Vatan, sizin kupon araziniz değil, şehitlerimizin bize emanetidir.” “Kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş minnoş Mr. Erdoğan gelmiş” “Bir baktık ki kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, şeker, minnoş Mr. Erdoğan gelmiş. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da ‘Eyy Biden, sen kimsin’ çekmek yerine, ‘Sayın Biden’ demekle yetinmekle kalmış.” “Türkiye, kabile devleti değildir. Damadını sevdiğin kadar Türkiye’yi de seveceksin. Rıza Zarrab’ı koruduğun kadar devletini de kollayacaksın. O, 5 müteahhidin kesesini dert ettiğin kadar, milletin kesesini de dert edeceksin. Öyle kürsüden tarihi nutukları atıp bildiğimizi bize anlatarak konuyu geçiştirmek yok.” Euronews