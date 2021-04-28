AKP Grup Başkanvekili Biden’ın ‘soykırım’ açıklamasında faturayı muhalefete kesti

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlamasına TBMM Genel Kurulu’ndan yanıt verildiğini söyleyen Akbaşoğlu, “Bu olay bize bazı hadiseleri yakinen müşahede edebilme imkânı göstermiştir. Bu şantajı kullanarak, ellerindeki son kozlarını oynamıştır” dedi. Akbaşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Biden’a gerekli dersi vermiştir. Bunda en ufak şüphe bulunmamaktadır. Türkiye’nin egemenliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla idrak içinde nasıl adım atacağı kendi uhdesinde mahfuzdur. Hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Bu iftirayı atanlara gerekli cevapları vereceğiz” diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti yönetimlerinin açıklamalarını değerlendiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

“Gara’da PKK’yı değil de devleti ve devleti yönetenleri, sözde soykırım iddiasında Biden’ı değil de Erdoğan’ı hedef tahtasına koyanlar, bir kez daha görülmüştür ki Türkiye’nin yumuşak karnı olduğunu göstermiştir. Çok yazık. İki genel başkanın konuşmaları içler acısı durumdur. Biden’ı kınamayı geçiştiren, HDP’yi kınamaya ağzına almayanlar, devleti ve milleti temsil noktasında gölge boksu yaparcasına gerçekleri çarptırmışlardır. Muhalefet Türkiye’nin yumuşak karnı olmasaydı, Biden bu kararı almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden’ı da cesaretlendirmiştir. Sonuç muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır. Muhalefet her konuda olduğu gibi emperyalistleri ve onun maşalarını masum göstermeye çalışıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tıpkı Biden gibi kendi yaptığını muhatabına yamamaya çalışan bir taktik geliştirmiş durumda.

HDP’nin tavrına baktığımızda, MYK’sının aldığı kararla adeta 5. kol faaliyetinde bulunduğu, emperyalistlerin mayın eşekliğine soyunduğunu göstermektedir. Genel Başkanların, grup toplantılarında ağır ifadeler içeren HDP’nin bildirisine ilişkin tek bir kelime etmemeleri, her iki partinin samimiyetsizlikleri olarak karşımıza çıkıyor. ‘HDP’nin bildirisinin karşısında mısınız?’ CHP’den ve İYİ Parti’den tık yok. Grup toplantılarında görülmüştür ki ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden’a ve HDP’ye kükreyememişlerdir. Kılıçdaroğlu’nun tabiriyle miyavlamakla yetinmişlerdir. Millet kimin kükrediğini kimin miyavladığını görmüştür.”

Cumhuriyet Gazetesi