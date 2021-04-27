YouTube, Ermeni Soykırımı’nı inkar eden Türk iş adamının videosunu sildi

YouTube, Türk iş adamı tarafından Türkiye’de çekilen ve Ermeni Soykırımı’nın “iftira” olduğunu iddia eden videoyu sildi.

Türkiye vatandaşı olan Müsevi kökenli iş adamı Doğan Kasadolu, ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıdığı 24 Nisan tarihinde bir video yayınladı.

Ermeni Soykırımı’nın, “Yüzyılın iftirası” olduğunu iddia eden Kasadolu, kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda ırkçı açıklamalarda bulundu.

YouTube, İstanbul’lu Türk iş adamının videosunu, nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle siteden kaldırdı.

ERMENİ HABER AJANSI