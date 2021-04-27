Ümit Özdağ’dan Garo Paylan’a tehdit

DUVAR – Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı açıklamalarıyla gündeme gelen Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bu kez Ermeni Soykırımı tartışmaları üzerinden HDP Milletvekili Garo Paylan’ı hedef aldı.

Paylan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.

PAYLAN: ERMENİ HALKININ ACISI AİT TOPRAKLARA TAŞINMALI

Paylan açıklamasının devamında ise “Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara, Türkiye’ye taşımalıyız” çağrısı yaparak, şunları yazdı:

“106 yıldır Ermeni Soykırımı inkâr edildiği için, bu mesele başka meclislerin, başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir. Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara, Türkiye’ye taşımalıyız.

“106 yıldır Ermeni Soykırımı inkâr edildiği için, bu mesele başka meclislerin, başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir.

Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara, Türkiye’ye taşımalıyız.” pic.twitter.com/8Du3944UNL — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) April 24, 2021

Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi Bey, Ermeni tehcirine ve katliamlara karşı çıktığı için katledildi. Onun şahsında canları pahasına suça ortak olmayan bütün kamu görevlilerinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bu ülke Talat Paşa’ların değil, Hüseyin Nesimi Bey’lerin ülkesi olsun..”

ÜMİT ÖZDAĞ: ZAMANI GELİNCE TALAT PAŞA DENEYİMİ YAŞAYACAKSIN

Ümit Özdağ ise bu açıklamaları nedeniyle Garo Paylan’ı tehdit etti. Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar