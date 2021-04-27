Türk aile ölümden döndü

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal ifadeleri, bazı provokatörlerin kaos iştahını kabarttı. Fransa’nın Nancy kentinde 40 kişilik bıçaklı-sopalı Ermeni grup, Türk aileye saldırdı. Biri ağır 4 yaralı var

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal ifadeleri bazı provokatörlerin iştahını kabarttı. Fransa`nın Nancy kentine bağlı Saint Dieacute des Vosges kasabasında 24 Nisan’da 40 kişilik bıçaklı, sopalı Ermeni grup Türk aileye saldırarak biri ağır 4 kişiyi yaraladı. SABAH’ın edindiği bilgilere göre olay şöyle gelişti: Karabağ`da Ermeni ordusunda komando olarak görev yapan, radikal Ermeni organizasyonuna mensup bir genç ile bir Türk genci arasında tartışma çıktı. Bölgedeki Türk büyükler, Ermeni gencin ailesiyle görüşerek olayı yatıştırdı. Ancak Ermeni genç ertesi gün 10 araba ve tamamı bıçaklı-sopalı 40 kişilik bir grupla Türk ailenin Kellerman Mahallesi’ndeki evinin önüne geldi. Ermeni grup ilk olarak kapıda baba Ali Çolak’ı (48) başından yaralayarak eve girdi. Aile üyelerinden Halil Çolak (22), Serpil Çolak (46) ve ailenin damadı Ramazan Yapsar’ı (28) yaralayan gözü dönmüş grup, olayı evin hanımı Serpil Çolak’ın üstüne kaynar su dökmeye kadar vardırdı. Halen Nancy Santral Hastanesi’nde yoğun bakımda olan Halil Çolak’ın kafatasında 3 çatlak olduğu öğrenildi.

FRANSIZ POLİSi, MAĞDURU DEĞİL SALDIRGANI KORUDU!

SALDIRGAN grup hiçbir polis müdahalesiyle karşılaşmadan ellerini kollarını sallayarak oturdukları semte döndü. Bu arada Fransız polisi saldırıya uğrayan Türk aileyle ilgilenmek yerine saldırgan Ermeni grubun oturduğu sokağı abluka ve koruma altına aldı. SABAH’a konuşan aile üyelerinden Sinan Çolak “Fransız polisinin tavrı anlaşılır gibi değil. Türk yetkilileri göreve çağırıyorum” dedi. Bölgedeki Türkler, olayın şokunu yaşayan aileye ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunuyor.

DIŞİŞLERİ’NDEN TELEFON

DIŞIŞLERI Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa’nın Saint-Die-Des- Vosges kentinde Ermeni bir grubun saldırısına uğrayan Türk aileyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kıran “Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir” dedi.

Sabah Gazetesi