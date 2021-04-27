TGB’den ABD’nin sözde Ermeni soykırımı kararına tepki için konsolosluklar önünde protesto gösterisi

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ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına tepki için Türkiye Gençlik Birliği tarafından İncirlik Üssü, İstanbul ABD Başkonsolosluğu ve Ankara ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere 11 ilde “ABD’nin soykırım yalanına yanıt: İncirlik Üssü kapatılsın” talebiyle protesto gösterisi düzenlenecek.

ABD Başkanı Joe Biden, “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmıştı.

Ermeni lobisinin baskılarıyla her yıl gündeme gelen Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanına destek çıkan Biden’e bugün 11 ilde tepki gösterilecek.

Büyükelçilik ve başkonsolosluk önlerinde

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İncirlik Üssü, İstanbul ABD Başkonsolosluğu ve Ankara ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere “ABD’nin soykırım yalanına yanıt: İncirlik Üssü kapatılsın” talebiyle protesto gösterisi düzenleyecek.

https://www.yenisafak.com/gundem/tgbden-abdnin-sozde-ermeni-soykirimi-kararina-tepki-icin-konsolosluklar-onunde-protesto-gosterisi-3620351