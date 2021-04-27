Romanya Parlamentosu’nda Milletvekiller Ermeni Soykırımı’nın tanınması gerektiğini vurguladı

Romanya Parlamentosu’nun Milletvekilleri Meclisi’nin bünyesinde ilk defa olarak Ermeni Soykırımı hakkında oturum gerçekleştirildi.

Oturumda Parlamentoda yer alan bütün siyasi güçlerini temsil eden milletvekilleri Ermeni Soykırımı hakkında konuşmalar yaptı ve Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının ahlaki önemini vurguladılar.

Ermenistan Romanya Büyükelçisi Sergey Minasyan’ın aktardığı bilgilere göre bu oturum Romanya Parlamentosu’nun Etnik Azınlıklar Grubu Başkanı Varujan Pambukçyan’ın girişimiyle mümkün oldu.

Romanya’lı Milletvekiller Ermeni Soykırımı’nın tanınması gerektiğini savunup Soykırım’dan kurtulan Ermeni mültecilere Romanya’nın zamanında verdiği desteğini ve iki halk arasındaki dostluk ilişkilerini de dile getirdiler.

Minasyan tüm bu sürecinin Romanya’daki Ermeni toplumunun yıllarca süren çabalar sayesinde gerçekleştirildiğini de ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI