Paylan: Özdağ’ın hatırlatmasına gerek yoktu, biz Talat Paşa deneyimini 106 yıldır yaşıyoruz

HDP Milletvekili Garo Paylan, bağımsız milletvekili Ümit Özdağ’ın soykırım tehdidiyle ilgili konuştu: Bunu hatırlatmaya gerek yok, biz Talat Paşa deneyimini 106 yıldır yaşıyoruz.

Neşe İdil

DUVAR – HDP Milletvekili Garo Paylan, bağımsız milletvekili Ümit Özdağ’ın soykırım tehdidine yanıt verirken, Ermeni Soykırımı’nın da böyle bir nefret ikliminde gerçekleştiğini dile getirdi.

Gazete Duvar’a konuşan Paylan, Özdağ’ın, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” tehdidinin nefret suçlarının cezasız kalmasından kaynaklandığını söyledi.

‘BU CESARETİ NEFRET İKLİMİNDEN ALIYOR’

“Nefret söylemleri nefret suçlarına yol açar ve ülkemiz bir nefret iklimi yaşamaktadır. Bütün politik alan da nefret söylemini görmezden geliyor. Nefret suçları sıradanlaşıyor. 106 yıl önce soykırım da böyle bir nefret ikliminde gerçekleşti” diyen Paylan, cezasız kalan suçların tekrarlanacağını vurguladı.

HDP’li vekil, “Özdağ bu cesareti nefret ikliminden alıyor. Bundan korkmuyorum. Onlar öldürseler biz ölürüz ama bu ülkeyi asla faşistlere bırakmayız” dedi ve ekledi: “Ben bunu bilerek siyaset yapıyorum, Özdağ’ın Talat Paşa’yı hatırlatmasına gerek yok, bunu zaten bilerek yaşıyoruz.”

‘BEN ÜÇÜNCÜ KUŞAK OLARAK NEFRET SÖYLEMLERİNE MARUZ KALDIM’

Ermenilerin 6-7 Eylül Pogromu da dahil olmak üzere sürekli olarak nefret suçları ve nefret söylemlerine maruz bırakıldığını söyleyen Paylan, sözlerini, “Babam da aynı nefret söylemlerine maruz kaldı. Ben üçüncü kuşak olarak nefret söylemlerine maruz kaldım. Bunu hatırlatmaya gerek yok, biz Talat Paşa deneyimini 106 yıldır yaşıyoruz” diyerek sonlandırdı.

Gazete Duvar