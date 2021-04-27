Özdağ’dan tehdit, Paylan’dan yanıt

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a yönelik tehdit içeren bir paylaşımda bulundu. İHD ve Paylan tehdit ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor.

Garo Paylan, 24 Twitter’da yaptığı paylaşımda, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.

Paylaşımı alıntılayan Ümit Özdağ “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” ifadelerini kullandı.

Paylan Özdağ’ın tehdidine şu ifadelerle yanıt verdi: “Halkımı imha eden zihniyetin kalıntısı ‘Yine yaparız’ diyor. Siz vurdunuz da biz ölmedik mi? Öldük. Ama geride kalanlar adalet mücadelesini hiç bırakmadı. Benden sonra da bırakmazlar. Bu ülkenin vicdanlı çoğunluğu, meydanı senin gibi faşistlere terk etmedi, yine terk etmezler.”

Özdağ’ın tehdit içeren paylaşımı sonrasında İHD suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Paylan da suç duyurusu için harekete geçeceğini söyledi. Birçok Twitter kullanıcısı Özdağ’ın paylaşımını tehdit ve ayrımcılık içermesi nedeniyle Twitter”a şikayet etti.

Agos