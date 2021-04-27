MÜTEVEFFA PATRİK MESROB’UNVEFAT YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE ANI KİTABI

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin takdisleri ve talimatlarıyla, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin vefatının 2. yıldönümü vesilesiyle Patriklik Makamı’nın bünyesinde bir anı kitabı yayınlandı.

Kitap, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin büyük bir resmi, biyografisi ve cenaze ilanıyla başlıyor. Rahip Hovagim Seropyan tarafından yayına hazırlanan kitapta, Rahip Hovagim tarafından kaleme alınan “Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin hatırasına mütevazı bir demet” başlığıyla bir giriş yazısı da yer alıyor.

384 sayfadan oluşan, 21×21 cm ebatlarındaki kitapta, Müteveffa Patriğin vefatıyla başlayan ve vefatının 40. gününe kadar devam eden süreçte kaleme alınan mektuplar, anı defterindeki kayıtlar, internette veya basında yer alan uzun veya kısa, Ermenice veya diğer dillerdeki yazılar yer almakta.

Kitabın giriş yazısında şöyle deniyor: “Patrik Mesrob gibi yazıya ve kitaba önem veren birisini anmanın en iyi yolunun kitap yayınlamak ve 500 yıllık Ermeni matbuu yayıncılık tarihine bir kitap daha eklemek olacağını düşündük. Bu bağlamda, Patrik Mesrob’un vefatının ikinci yıldönümü vesilesiyle, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin takdisleri ve talimatlarıyla, Türkiye Ermenileri Patrikliği, ünlü patriklerinden birinin aziz hatırasını yüceltmek amacıyla bu kitabı hazırladı”.

Ermeni Kilisesi’nin ve özellikle İstanbul Ermeni Cemaati’nin özlemle andığı Müteveffa Patriği hatırlatmak amacıyla, yazıların sonunda, onun hayatının çeşitli kesimlerini yansıtan zengin bir albüm yer almakta.

Kitabın sonunda ise, Patrik Sahak II. Hazretleri’nin episkoposluğu döneminde, Patrik Mesrob’un vefatının kırkıncı günü vesilesiyle sunulan S. Badarak’ta verdiği vaaz, bir kapanış konuşması olarak yer almakta.

Kitabın kapak tasarımı Aris Karafil tarafından yapılırken, kapakta ressam-heykeltraş Erol Sarafyan’ın eseri olan tablo yer alıyor.

Bu kitabın amacı, Patrik Mesrob’u bir kez daha anmak ve onun hatırasını canlı tutmaktır.

Coronavirüs pandemi sürecindeki kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda, şu anda kitap için bir tanıtım günü organize etmek mümkün olmayacaktır. Fakat, sağlık koşulları benzer bir toplantıya uygun olduğunda, bir tanıtım günü tertip edilecek ve cemaatimizin kitapsever üyelerine tanıtılacaktır. İlerleyen günlerde duyurulacak tanıtım günü sonrasında, dileyenler, Patrikhane’den kitabı temin edebilirler.

“Adillerin hatırası kutlu olsun.

Kutsal Patriklik Makamımıza hatıra bırakanlara Tanrı merhamet etsin”

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