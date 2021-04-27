HDP’lilerden Ümit Özdağ’a sert tepki: Bu memleketin başına ne geldiyse senin gibi etnik ırkçılardan geldi

İYİ Parti’den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı tehdit ettiği mesajına tepki yağdı.

ARTI GERÇEK – Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü olan 24 Nisan’da, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz.” mesajını paylaşmıştı.

Bu mesaja 27 Nisan’da cevap veren İYİ Parti’den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise Paylan’ı “Sen de zamanı gelince Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın.” diyerek tehdit etti.

Özdağ, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil, senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın.” ifadelerini kullandı.

‘MEMNUN DEĞİLİZ EVET, ANCAK HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ

‘Özdağ’ın tehdit içerikli bu mesajına HDP’lilerden çok sert tepki geldi. Paylan’ın tehdit edildiğini kaydeden HDP’liler Özdağ’ı ırkçılıkla eleştirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, şahsi Twitter hesabında, “Kimi kimin yurdundan kovuyorsunuz? Bir değil bin #Hrant alsanız da Ermeniler anavatanlarında özyurtlarında özgürce yeniden yaşayacaklar. Memnun değiliz evet, ancak hiçbir yere gitmiyoruz. Cehennemin dibi de tarihin çöplüğü de size yakışır. Alayınız @GaroPaylan’un tırnağına kurban olun.” ifadelerini kullandı.

Kimi kimin yurdundan kovuyorsunuz?

Bir değil bin #Hrant alsanız da Ermeniler anavatanlarında özyurtlarında özgürce yeniden yaşayacaklar

Memnun değiliz evet ama hiçbir yere gitmiyoruz

Cehennemin dibi de tarihin çöplüğü de size yakışır

Alayınız @GaroPaylan un tırnağına kurban olun https://t.co/18YC9TLqlH — Hüda Kaya (@HudaKaya777) April 27, 2021

‘TALAT GİBİ ÖLDÜRECEĞİM Mİ DİYORSUN?’

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise Özdağ’a “haddini bil” diyerek, “Terbiyesiz de tahrikçi de sensin! Hadsizlik etme! Babanın dükkanı mı zannettin burayı da ‘Çek git’ diyorsun! Ne yapacaksın ha ‘Talat gibi öldüreceğim mi diyorsun!’ Sen kendini ne zannediyorsun! Bu memleketin başına ne geldiyse senin gibi etnik ırkçılardan gelmiştir. Haddini aşma!” ifadelerini kullandı.

Terbiyesiz de tahrikçi de sensin! Hadsizlik etme! Babanın dükkanı mı zannettin burayı da “Çek git” diyorsun! Ne yapacaksın ha“Talat gibi öldüreceğim mi diyorsun”! Sen kendini ne zannediyorsun! Bu memleketin başına ne geldiyse senin gibi etnik ırkçılardan gelmiştir. Haddini aşma! https://t.co/7wqIPE9qRI — Hüseyin Kaçmaz (@avhuseyinkacmaz) April 26, 2021

‘NAZİLERİN TOPLAMA KAMPI YÖNETİCİLERİ SENİN GİBİ KONUŞURLARDI’

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise tepkisini, “Nazilerin toplama kampı yöneticileri senin gibi konuşurlardı. Sonları Nürnberg Mahkemeleri oldu. Sen ve senin gibi konuşanlar da yargılanacak. Garo bizim yoldaşımızdır.” sözleriyle dile getirdi.

Nazilerin toplama kampı yöneticileri senin gibi konuşurlardı. Sonları Nürnberg Mahkemeleri oldu. Sen ve senin gibi konuşanlar da yargılanacak. Garo bizim yoldaşımızdır. https://t.co/9AFZaVpNfE — Musa Piroğlu (@musaproglu) April 27, 2021

‘ATAMA BEKLEYEN YASİN HAYAL ÇAKMASI’

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Veli Saçılık ise Özdağ için “Atama bekleyen Yasin Hayal çakması.” ifadesini kullanarak, “Hitler, Franco, Atsız alaşımlı alaturka ırkçıdır.” dedi.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ölüm tehditleri savuran müptezellere pabuç bırakmayacağız. Bu ülke sizin babanızın malı değil. Eşit ve Özgür bir ülkeyi inşa edeceğiz. Sizlerde nefretinizle tarihin çöpü olacaksınız.”

‘KOCA PARLAMENTODA BİR ERMENİ VEKİL KABUL EDİLEMİYOR’

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Meral Danış Beştaş ise, Paylan’a yönelik ırkçı ve ötekileştirici nefret söylemini kınadıklarını belirterek, “Yaşam hakkına doğrudan saldıran bu ırkçı anlayış kesinlikle kaybedecektir. Kimmiş? Ümit Özdağ isimli bir şahıs şunu söylemiş: ‘Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın.’ Yani bunu neresinden tutalım? Vekilimizi doğrudan tehdit eden, hedef gösteren Ümit Özdağ. Şimdi, en ufak bir olumsuzluk karşısında bizim vekilimizin tırnağına zarar gelmesi hâlinde ilk başta onu ve bu söylemi ifade edenleri tanıyacağız ve onlar yargı önünde hesap verecek. Şimdi, açıkçası, koca bir parlamentoda bir Ermeni vekil kabul edilemiyor ya” dedi.

PAYLAN: ÜLKENİN VİCDANLI ÇOĞUNLUĞU MEYDANI SENİN GİBİ FAŞİSTLERE TERK ETMEZ

Garo Paylan da Ümit Özdağ’a sosyal medya hesabından “Halkımı imha eden zihniyetin kalıntısı ‘yine yaparız’ diyor. Siz vurdunuz da, biz ölmedik mi? Öldük. Ama geride kalanlar adalet mücadelesini hiç bırakmadı. Benden sonra da bırakmazlar.. Bu ülkenin vicdanlı çoğunluğu, meydanı senin gibi faşistlere terk etmedi, yine terk etmezler..” yanıtını verdi.

Halkımı imha eden zihniyetin kalıntısı “yine yaparız” diyor.

Siz vurdunuz da, biz ölmedik mi? Öldük. Ama geride kalanlar adalet mücadelesini hiç bırakmadı.

Benden sonra da bırakmazlar..

Bu ülkenin vicdanlı çoğunluğu, meydanı senin gibi faşistlere terk etmedi, yine terk etmezler.. https://t.co/EIb4spntxC — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) April 27, 2021

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