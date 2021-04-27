Eski Başbakan Çiller’den ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesine tepki

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|Çiller, “Biden tarafından, iç politikada verilen sözlerin tutulması amacıyla dile getirildiği anlaşılan, tek taraflı, gerçek dışı ve dünya barışına katkı sağlamayacağı açık olan bu ifadeleri esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyorum.” dedi.
Elif Küçük
Eski Başbakan Tansu Çiller, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesini kınadı.
Tansu Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca Türkiye’nin dost ve müttefiki olarak görülen ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli mesajında, 106 yıl önceki olaylarla ilgili olarak kullandığı ifadelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.
Çiller, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“O dönemde bu topraklarda milletimize yaşatılan acılar ve 1970’lerden 1990’lara kadar diplomatlarımıza, diplomatik temsilciliklerimize yapılan acımasız terör saldırıları bütün dünya tarafından bilinmektedir. Bu gerçeklere rağmen, NATO ittifakının başlıca güçleri olarak müttefiklik ilişkisinde olduğumuz ABD’nin Başkanı Biden tarafından, iç politikada verilen sözlerin tutulması amacıyla dile getirildiği anlaşılan, tek taraflı, gerçek dışı ve dünya barışına katkı sağlamayacağı açık olan bu ifadeleri esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyorum.”
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