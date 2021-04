Erdoğan’ın Biden’a ‘Ermeni Soykırımı’ yanıtı dünya basınında: Sert çıkmaktan çekindi

Bloomberg ve Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Biden’a ‘sert tepki vermekten çekindiğini’ yazdı. DUVAR – Amerikan haber sitesi Bloomberg ve İngiliz gazetesi Financial Times, dün kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a verdiği yanıtı yazdı. Bloomberg’ün ‘Erdoğan, Biden’a sert tepki vermekten çekindi’ başlıklı haberinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki ABD ile tartışmayı tırmandırmaktan çekindi, bu, ülkenin kırılgan ekonomisine zarar vermekten endişe duyduğuna işaret ediyor” denildi. ‘OLASI HAMLELERDEN BAHSETMEDİ’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 1915’in 106’ıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında ‘soykırım’ sözcüğünü kullanan Biden’a karşı ‘olası hamlelerden bahsetmediğini’ belirten Bloomberg’de, “Biden’ın açıklamalarından sonra ilk kez konuşan Erdoğan, Biden’ı iki ülke arasında ilişkileri iç siyasi baskılara feda etmekle suçladı. Ancak Erdoğan, üst düzey bir Türk yetkilinin söylediği kritik savunma anlaşmalarını dondurmak gibi diğer hamlelerini duyurmadı” denildi. Erdogan is refraining from further escalating his latest spat with the U.S., a sign the Turkish leader is wary of derailing his nation’s fragile finances https://t.co/kywOQsUBgw — Bloomberg Politics (@bpolitics) April 26, 2021 İki ülke ilişkilerini zehirleyen konuların ‘bir kenara bırakılması gerektiğini’ söyleyen ve “Aksi takdirde, ilişkilerimizin 24 Nisan açıklamasıyla düştüğü yeni seviyenin gerektirdiği pratikleri hayata geçirmeye başlamaktan başka çaremiz kalmayacaktır” diyen Erdoğan’ın bu uygulamalara dair detay vermediği kaydedildi. Bloomberg, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde “Türkiye 1980’de ABD ile imzalanan savunma ve ekonomik iş birliği anlaşmasını dondurabilir” ifadelerine yer verdi. US-Turkish relations at new low over Armenian genocide, says Erdogan https://t.co/qP0gC5MoGo — Financial Times (@FT) April 26, 2021 ‘EKONOMİK ÇEKİNCELERİ VAR’ İngiliz gazetesi Financial Times ise, Erdoğan’ın ‘ekonomik çekinceler’ nedeniyle ABD’ye karşı herhangi bir misilleme açıklamadığını yazdı. FT’nin haberinde, şu ifadeler kullanıldı: “Ankara ve Washington, Erdoğan’ın değişken insan hakları sicili, Türkiye’nin Rusya’dan NATO jetlerini düşürmeye yönelik savunma sistemi satın alması ve Halkbank davası gibi birçok konuda anlaşmazlık yaşıyor.” (DIŞ HABERLER) Gazete Duvar