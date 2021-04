CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 1915 olaylarını inceleme görevini politikacılar değil tarihçiler yapmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “1915 olayları acıdır, gerekirse incelenmelidir. Bu görevi politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye hazır olduğunu ifade etti. Ermenistan da arşivlerini açsın, tarihçiler gerçek bilgilere ulaşsın.” dedi. Aynur Ekiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarihi günler yaşadığını belirterek, “Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Bu ülkenin geleceği konusunda her birimizin sorumluluğu var. Sandığa gidip oy atarken de siyasal iktidarı yargılarken de sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız.” diye konuştu. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamak istediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Görüş farklılıklarımız olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bu ülkede beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin üzerine düşecek hiçbir gölgeyi kabul etmiyoruz. Emperyal güçlerin bakışını, gölge düşürmesini asla kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar ve Hakkari Yüksekova’da şehit düşen Haluk Serhat Aldemir’e Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, “Şehitlerimizi her zaman her ortamda baş tacı yapmak hepimizin ortak görevidir.” değerlendirmesinde bulundu. “232 bin 351 aileye 100 milyon liralık destek programı açıklandı”

İnançların yoğunlaştığı Ramazan ayında olunduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelere “Ramazan ayının ağırlığını dikkate alarak, bulunduğunuz beldede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesine özen gösteriniz ve mutlaka müdahil olunuz” dediğini anlattı. CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde huzuru egemen kılmak için ellerinden gelen her şeyi belediye başkanlarının yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, 20-26 Nisan tarihlerinde 847 bin 164 haneye ayni, 221 bin 478 haneye nakdi yardım yapıldığını bildirdi. Ramazan ayının başından itibaren 1 milyon 578 bin 116 haneye ayni yardım, 498 bin 697 haneye nakdi yardımda bulunulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın pandemi döneminde tam kapanmayla beraber özel bir çalışma yaptığını ve toplamda 232 bin 351 aileye 100 milyon liralık destek programı açıklandığını dile getirdi. “Kim yapacak, onun görevi zaten”

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Vatandaşlar daha ucuz ekmek alsınlar diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye’ye ekmek büfesi koyuyor. Hiç görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. ‘Burada ucuz ekmek satamazsın’, Niçin?, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bunu yapıyor’. Kim yapacak, onun görevi zaten. Sen veremiyorsun, bırak bari o versin. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaşmamıştı. Emin olun hayretler içindeyim. Ucuz ekmek gidecek ya, vatandaş ucuz ekmek alacak. Senin sevinmen lazım, yer tahsis etmen lazım. ‘Gelin burada daha ucuz ekmek veriyorsanız, size her türlü imkanı sağlayacağım’ demeniz lazım. Engel oluyorlar. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar bunlar. Akıl alacak şey mi ya, bir dilim ekmeğe savaş açıyorsunuz. Tam bir ibret tablosu. Ama bunları aşacağız.” . “1915 olaylarını inceleme görevini politikacılar değil tarihçiler yapmalı”

Kılıçdaroğlu, “1915 olayları acıdır, gerekirse incelenmelidir. Bu görevi politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman hazır olduğunu ifade etti, ‘Arşivlerimizi açıyoruz, tarihçiler gelsin baksınlar.’ dedi ama Ermenistan da arşivlerini açsın, böylece tarihçiler gerçek bilgilere ulaşsınlar.” diye konuştu. AA