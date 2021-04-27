Bölge’deki kayıp kiliseler kayıt altına alınacak

Ermeni ve Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıkları görsel ve işitsel olarak arşivlemeyi amaçlayan “Kayıp Kiliseler” belgeseli ekibi destek bekliyor.

Yönetmenliğini Şiyar Dicle’nin yapacağı Bölge’deki Ermeni ve Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıkları görsel ve işitsel olarak kayıt altına almayı amaçlayan projeye Fongogo’dan kampanya başlatıldı.

Yönetmenliğini Şiyar Dicle’nin yapacağı belgesel için Fongogo’dan kampanya başlatıldı. Proje kapsamında özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanların inanç geçmişleri hakkında incelemeler yapılarak kayıt altına alınacak. Ermeni ve Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıkları görsel ve işitsel olarak arşivlemeyi amaçlayan “Kayıp Kiliseler” belgeseli ekibi destek bekliyor.

Proje kapsamında Bölge’de yok olmuş ya da ibadetin olmadığı kilise ve manastırlarla aynı coğrafyayı paylaşan inanç geçmişine dair araştırma ve hikaye derlemesi olacak. Diğer yandan oluşturulan görsel ve işitsel materyaller bir web sitesi üzerinde harita tabanlı bir şekilde gösterilecek olan 3 bölümden oluşan projenin ilk ayağı Tunceli, Elazığ ve Malatya, Erzurum illerini kapsayacak. 2. bölüm, Diyarbakır, Muş, Mardin, Urfa, Batman ve Siirt, 3. bölüm ise Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars şeklide tamamlanacak. 2 yılda tamamlanması beklenen projenin Tunceli, Malatya ve Elazığ kentlerinin yer aldığı ilk bölümün 2022 Ocak ayında tüm post prodüksiyon aşamalarının tamamlanması hedefleniyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

https://www.evrensel.net/haber/431816/bolgedeki-kayip-kiliseler-kayit-altina-alinacak