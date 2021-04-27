BBP lideri Destici’den Biden’ın ‘soykırım’ ifadesine sert tepki

Destici, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarıyla PKK terör örgütüne ağır darbeler indirildiğini, Türkiye sınırları içinde de örgüte nefes aldırılmadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin sürdüğüne işaret eden Destici, vaka sayılarındaki nispi düşüşe rağmen genel tablonun kabul ve kontrol edilebilir bir seviyeye henüz gelmediğini dile getirdi.

Destici, bayram sonuna kadar sürecek kapanma kararının, tercihten çok mecburiyet olduğunu ifade etti.

Aşıya erişim konusunda sıkıntılar yaşandığını savunan Destici, taahhüt edilen Çin aşılarının, Türkiye’ye gönderilmeme gerekçesinin, öncelikle kendi vatandaşlarına uygulama yapılması gibi gösterildiğini ancak siyasi olduğunu kaydetti.

Yerli aşı çalışmalarını ümitle beklediklerini anlatan Destici, yerli aşının sadece Türkiye için değil, dostları, komşuları ve fakir ülkeler için de önemli olduğunu vurguladı.

Destici, daha önce de mağdur olan esnafın ve üreticinin yine mağduriyet yaşayacağını, bu kesime verilen desteğin arttırılarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

İlgili bakanlarla görüşeceğini anlatan Destici, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının salgın süresince devam etmesini istedi.

SÖZDE SOYKIRIM İDDİALARI

BBP Genel Başkanı Destici, “Türklerin kurduğu devletler, tarihin hiçbir döneminde, hiçbir topluluğa, hiçbir farklı millete, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi inanca mensup olursa olsun, bırakın soykırım yapmayı, zulüm dahi yapmamışlardır.” diye konuştu.

Destici, 24 Nisan’ın, her yıl Türkiye’nin içerideki ve dışarıdaki düşmanlarınca, Türkiye’ye yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir kampanyaya dönüştürüldüğünü anımsatarak, ABD yönetimlerinin bu yolla dünya üzerindeki Ermenileri, Ermenistan’ı ve Türkiye düşmanlarını, Türkiye için de bir tehdit unsuru olarak kullanmaya devam ettiklerini vurguladı.

“ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın siyaset gündemi açısından bir önemi olabilir ama tarihsel ve hukuki açıdan bir değeri yoktur.” ifadesini kullanan Destici, bu iddia ve ifadeleri reddettiklerini, ABD Başkanı’na iade ettiklerini belirtti.

Mustafa Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konu Ermeniler veya tehcir değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Batı için problem olan ‘Şark meselesi’ diye adlandırdığı Müslüman Türklerin, Anadolu ve Avrupa’daki varlığıdır. Bunu hiçbir zaman hazmedemediler. Türkiye’ye yöneltilen soykırım iddiası hukuki, tarihi, siyasi olarak bir değer ve anlam taşımamaktadır. Tarihi gerçekleri siyasi hesaplarla eğip bükebilirsiniz ama gerçekler eğip bükmekle değişmez. Bugün tüm dünya, hatta kendi vatandaşları, ABD’nin Afrika kökenli vatandaşlarına karşı yaptığı ırkçı, ayrımcı uygulamaları konuşuyor. Joe Biden, Amerika kıtasının gerçek sahiplerinin bugün nerede olduklarından veya nasıl yok edildiklerinden de bahsedecek mi? Yıllarca filmlerini yaptıkları Hitler’in toplama kamplarının aynılarının 2. Dünya Savaşı süresince ABD’de kurulduğunu, neredeyse tamamı ABD vatandaşı olan Japon kökenli insanların orada yaşadıklarını da anlatacak mı? Japonya’da şehir merkezlerine attıkları nükleer bombalar için özür dileyecek mi, yaptıkları tehciri de soykırım olarak tanımlayacak mı?”

Lobi faaliyetleri konusunda Türkiye’nin geri kaldığını ileri süren Destici, devletin varlığından, ülkenin bütünlüğünden yana olan bütün siyasi partilerin ve siyasetçilerin de ortak duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

HDP, İHD ve Diyarbakır Barosu’na da tepki gösteren Destici, “Bu devletin vatandaşı olup bu milletin bir parçası olacaksın ama milletine iftira edenlerle, zulmedenlerle birlikte olacaksın ve Türkiye’ye karşı bayrak açacaksın, savaş açanlarla birlikte yürüyeceksin. PKK ve HDP, Taşnak ve Hınçak çeteleri hangi zihniyetteyse bugün onlar da aynı zihniyette ve Taşnak ile Hınçak günümüz mensuplarıyla kol kola yürümektedirler.” değerlendirmesinde bulundu.

Milliyet Gazetesi