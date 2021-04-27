Aşırı sağcı Yunan siyasetçi Brüksel’de gözaltına alındı

Yunan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi Yoannis Lagos, Avrupa Parlamentosu’nda dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Brüksel’de gözaltına alındı. Lagos geçen yıl da Türk bayrağını yırtmıştı.

Avrupa Parlamentosu tarafından dokunulmazlığı kaldırılan Yunan aşırı sağcı siyasetçi Yoannis Lagos, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gözaltına alındı.

Lagos, Yunanistan’da organize suç örgütü yönetmek suçundan geçen Ekim ayında 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından Brüksel’e yerleşmişti.

Lagos’un dokunulmazlığı, Pazartesi akşamı Avrupa Parlamentosu’nda 24’e karşı 658 oyla kaldırıldı. Böylece Lagos hakkındaki mahkeme kararının önündeki engel de kalkmış oldu.

Yunan polis sözcüsü Teodoros Kronopulos, Associates Press’e yaptığı açıklamada, “Talebimiz üzerine Avrupa çapında tutuklama emri çıkarıldı ve bu karar Belçika makamlarınca uygulandı. Artık konu yargıda” dedi.

Yunan devlet televizyonu, Lagos’un gözaltına alınması işleminde Avrupa Polis Teşkilatı’ndan (Europol) yetkililerin de hazır bulunduğunu bildirdi.

Brüksel savcılığı, öğle saatlerinde gözaltına alınan Lagos’un hâkim karşısına çıkarılacağını duyurdu. Mahkemenin, 48 yaşındaki Lagos’un Yunanistan’a iadesi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Lagos, 2019 yılında Avrupa Parlamentosu’na seçilmişti.

Polis aracında tweet attı

Yunan siyasetçi, gözaltına alınmasının ardından attığı tweet’te, “Belçika polisinin arabasındayım. Haydutlar, ateistler ve Yunan karşıtları benim hapse girmemi istiyor. İsa’ya ve Yunanistan’a inancım baki. Asla başımı öne eğmediğim için gururluyum. Çok yaşa Yunanistan. Çok yaşa Ortodoks Hristiyanlık” ifadesini kullandı.

Lagos’un Yunanistan’da yargılandığı davada, 17 eski Altın Şafak milletvekili daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliyakos 2013 yılında Atina’da terörle mücadele ekiplerince mahkemeye götürülürken

Beş yıl süren dava, faşizm karşıtı rap’çi Pavlos Fyssas’in Eylül 2013’te bir Altın Şafak destekçisi tarafından Atina’da sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından açılmıştı. Lagos, 34 yaşındaki rap’çinin öldürüldüğü bölgeden sorumlu Altın Şafak komutanı olarak biliniyordu.

Yunanistan’da modern siyaset tarihinin en önemli davalarından biri olarak görülen davada, 50’yi aşkın sanık organize suç örgütü yönetmek, cinayet, saldırı ve yasa dışı silah bulundurma dahil birçok suçtan mahkûm edildi.

Suçlu bulunarak hapse atılan isimler arasında Altın Şafak’ı kuran ve uzun yıllar liderlik eden Nikos Mihaloliyakos da bulunuyor. Kaçak durumdaki tek sanık ise Altın Şafak’ın iki numaralı ismi olarak görülen Hristos Pappas.

Aşırı sağcı siyasetçi geçen yıl Ocak ayında Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışmıştı.

DW,AFP,AP/CÖ,TY

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