Altun: Tarihi çarpıtmak ABD’de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları cesaretlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, ABD’de, aşırılık yanlısı bir grup Ermeni tarafından Azerbaycan bayrağı giydirilmiş bir modelin asılarak idam edilmesinin sevinç çığlıklarıyla karşılandığı ve Azerbaycanlıların açıkça tehdit edildiği gösterinin de bu teşvikin bir sonucu olduğunu belirtti.

Distorting history further encourages Armenian extremists, who threaten violence against Azerbaijanis in the US. We are concerned about this escalation, stand with 🇦🇿 against threats, and urge the authorities to act. Our exhibition on Turkey’s slain diplomats is open thru 5/1. https://t.co/otjb6uhCFt

