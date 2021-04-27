Altun: Tarihi çarpıtmak ABD’de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları cesaretlendiriyor

Ferdi Türkten

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, ABD’de, aşırılık yanlısı bir grup Ermeni tarafından Azerbaycan bayrağı giydirilmiş bir modelin asılarak idam edilmesinin sevinç çığlıklarıyla karşılandığı ve Azerbaycanlıların açıkça tehdit edildiği gösterinin de bu teşvikin bir sonucu olduğunu belirtti.

Distorting history further encourages Armenian extremists, who threaten violence against Azerbaijanis in the US. We are concerned about this escalation, stand with 🇦🇿 against threats, and urge the authorities to act. Our exhibition on Turkey’s slain diplomats is open thru 5/1. https://t.co/otjb6uhCFt — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 27, 2021

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosunu 1982 yılında şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan geçen ay serbest bırakıldı. Bu katillerin cezasız kalmasının, sadece yeni nesil aşırılık yanlılarını cesaretlendirmeye hizmet edeceği uyarısında bulunmuştuk.

Tarihi çarpıtmak, ABD’de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor. Bu tırmanıştan endişe duyuyor, tüm tehditlere karşı Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, ABD makamlarına gereğini yapma çağrısında bulunuyoruz. Ermeni teröristlerce şehit edilen diplomatlarımızla ilgili sergimiz 1 Mayıs’a kadar Los Angeles’ta ziyaret edilebilecek.”

AA