ABD Ermenistan Büyükelçisi: Karabağ’ın statüsü de dahil olmak üzere çözülmesi gereken önemli sorunlar var

ABD Ermenistan Büyükelçisi Lynne M. Tracy 44 gün süren ikinci Artsakh (Karabağ) savaşından sonra meydana gelen vaziyetle ilgili açıklamalarda bulunarak Dağlık Karabağ (Artsakh) statüsü de dahil olmak üzere çözülmesi gereken çok önemli meselelerin var olduğunu ifade etti.

Tracy ‘nin sözlerine göre Rusya savaşı durdurmak konusunda önemli rol oynadı, fakat savaş somut bir eylemle durdurulduğuna rağmen cözüm bekleyen birçok sorun var ve bu sorunlar arasında Karabağ’ın statüsü, yerlerinden edinen insanların sorunları da yer alıyorlar.

Böylece Büyükelçi Lynne M. Tracy ABD ve AGİT Minsk Grubu’nun gündeminde bu sorunların yer aldiğini işaret ederek bu meselelerin çözümü konusunda ısrarlı olacaklarını vurguladı.

Önemli meseleler çerçevesine değinerek ABD büyükelçisi güvenliğin en önemli meselesi olduğunu ifade ederek sadece Karabağ güvenliğini kastemediğini ve Ermenistan’ın güneyinde bulunan Syunik idari bölgesine yaptığı ziyaretini de hatırlattı.

Savaş alanında büyük çaplı yıkımların yaşandığı ve Artsakh Cumhuriyeti’ni yeniden ayağa kaldırabilmek için maddi desteğiyle ilgili sorusuna cevaben ABD Büyükelçisi Lynne M. Tracy Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bu konuyla ilgili başvuru aldıklarını da belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI