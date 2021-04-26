Yeniden yaşamla buluşturulan Sur’da tamamlanan konutların anahtar teslimi başladı

|
***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
|Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerin saldırılarıyla tahrip ettiği Sur ilçesinde hayata geçirilen projelerle sağlanan büyük dönüşüm devam ediyor.
Ahmet Kaplan
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenerek yeniden yaşamla buluşturulan Sur ilçesinde tamamlanan konutların anahtar teslimine başlandı.
Sur’da terör örgütü PKK’ya yönelik “Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu”nun tamamlandığı 9 Mart 2016’dan bu yana terörün neden olduğu tahribatın ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hayata geçirilen projelerle sağlanan büyük dönüşüm sürüyor.
Bir yandan tarihi cami, kilise, hamam ve sivil mimarı yapılarda restorasyon çalışmaları aralıksız sürerken diğer yandan da konutların inşası devam ediyor.
Dabanoğlu ve Özdemir (Fatihpaşa) mahallelerinde yapımı tamamlanan 155 konutun anahtar teslimi başladı.
İnşası süren konutların da tamamlandıkça hak sahiplerine anahtar teslimleri sürecek.
“155 konutun anahtar teslimine başladık”
İlçenin 6 mahallesinin 2016’dan bugüne kullanıma kapalı olduğuna işaret eden Karaloğlu, buradaki evlerin tamamına yakınının hendek ve çukur olaylarında terör örgütü tarafından tahrip edilen yapılar olduğunu belirtti.
Karaloğlu, devletin son 5 yılda burada olağanüstü bir çalışma yaptığına işaret ederek, “Şu anda Allah’a hamdolsun artık vatandaşımıza Sur içi bölgesinde anahtar teslim noktasına gelebildik. Sur içi bölgesinde yıkılan mahallelerde 506 konut, 122 iş yeri, 9 motel inşamız sürüyor. Şu anda bitenler ve inşaatı devam edenler var. Dabanoğlu ve Özdemir mahallelerindeki 155 konutun anahtar teslimine başladık.” dedi.
Restorasyonu daha önce tamamlanan Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi ve çalışmaları tamamlanan cami önündeki meydanı halka açtıklarını dile getiren Karaloğlu, inşaası tamamlanan kısımları da bölüm bölüm vatandaşın kullanımına açacaklarını bildirdi.
“Buradaki kültürel ve tarihi kimlik tam olarak ortaya çıkmış olacak”
Karaloğlu, Sur içi bölgesinin, kiliseler, camiler, hamamlar, sivil mimarı yapılar tamamlandığında çok büyük bir cazibe merkezi olacağını aktararak, “Bölgede tescilli, sivil mimarı örneği dediğimiz 350 yapı var. Bunun 240’ının ihalesi TOKİ tarafından tamamlandı, inşaatlar başladı. Önümüzdeki günlerde 106’sının daha ihalesi yapılacak. Bittiğinde buradaki kültürel ve tarihi kimlik tam olarak ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda turizm açısından da elimizi çok güçlendirmiş olacak.” diye konuştu.
Yorumlar kapatıldı.