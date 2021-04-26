Yeniden yaşamla buluşturulan Sur’da tamamlanan konutların anahtar teslimi başladı

Ahmet Kaplan

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenerek yeniden yaşamla buluşturulan Sur ilçesinde tamamlanan konutların anahtar teslimine başlandı.

Sur’da terör örgütü PKK’ya yönelik “Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu”nun tamamlandığı 9 Mart 2016’dan bu yana terörün neden olduğu tahribatın ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hayata geçirilen projelerle sağlanan büyük dönüşüm sürüyor.

Bir yandan tarihi cami, kilise, hamam ve sivil mimarı yapılarda restorasyon çalışmaları aralıksız sürerken diğer yandan da konutların inşası devam ediyor.

Dabanoğlu ve Özdemir (Fatihpaşa) mahallelerinde yapımı tamamlanan 155 konutun anahtar teslimi başladı.

İnşası süren konutların da tamamlandıkça hak sahiplerine anahtar teslimleri sürecek.

“155 konutun anahtar teslimine başladık”

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine, terörün çirkin yüzünü en acı şekilde yaşayan şehirlerinden birinin Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Suriçi bölgesi olduğunu söyledi.

İlçenin 6 mahallesinin 2016’dan bugüne kullanıma kapalı olduğuna işaret eden Karaloğlu, buradaki evlerin tamamına yakınının hendek ve çukur olaylarında terör örgütü tarafından tahrip edilen yapılar olduğunu belirtti.

Karaloğlu, devletin son 5 yılda burada olağanüstü bir çalışma yaptığına işaret ederek, “Şu anda Allah’a hamdolsun artık vatandaşımıza Sur içi bölgesinde anahtar teslim noktasına gelebildik. Sur içi bölgesinde yıkılan mahallelerde 506 konut, 122 iş yeri, 9 motel inşamız sürüyor. Şu anda bitenler ve inşaatı devam edenler var. Dabanoğlu ve Özdemir mahallelerindeki 155 konutun anahtar teslimine başladık.” dedi.

Restorasyonu daha önce tamamlanan Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi ve çalışmaları tamamlanan cami önündeki meydanı halka açtıklarını dile getiren Karaloğlu, inşaası tamamlanan kısımları da bölüm bölüm vatandaşın kullanımına açacaklarını bildirdi.

“Buradaki kültürel ve tarihi kimlik tam olarak ortaya çıkmış olacak”

“Bundan sonra açacağımız ilk bölüm Alipaşa Mahallesi’ndeki 1. etap. Önümüzdeki iki hafta içerisinde inşallah orada da anahtar teslimine başlayacağız. Sonra Yenikapı’daki iş yerlerinin tamamlanması çok yakın, orayı açacağız. Daha sonra Alipaşa’daki 2, 3, 4. ve 5. kısımlar ki, onlarda şu anda yüzde 80-85-90 seviyelerinde olan bölgelerimiz var. İnşaatlar bittikçe bu bölgeyi, insanımızla, bu bölgenin gerçek sahipleriyle buluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Karaloğlu, bölgede evlerin, iş yerlerinin, tarihi mekanların, camilerin, kiliselerin, hamamların restorasyonlarının devam ettiğini aktardı.

Karaloğlu, Sur içi bölgesinin, kiliseler, camiler, hamamlar, sivil mimarı yapılar tamamlandığında çok büyük bir cazibe merkezi olacağını aktararak, “Bölgede tescilli, sivil mimarı örneği dediğimiz 350 yapı var. Bunun 240’ının ihalesi TOKİ tarafından tamamlandı, inşaatlar başladı. Önümüzdeki günlerde 106’sının daha ihalesi yapılacak. Bittiğinde buradaki kültürel ve tarihi kimlik tam olarak ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda turizm açısından da elimizi çok güçlendirmiş olacak.” diye konuştu.

AA