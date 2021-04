Şuşi’deki Ermeni kilisesi Azerbaycan tarafından saldırılara maruz kalmaya devam ediyor (video)

Karabakh records sitesinin aktardığı bilgilere göre Azerbaycan işgal güçleri Ermeni Şuşi şehrinde vandallık eylemlerinde bulunmaya devam ediyorlar.

Şuşi’nin sembolü olan Surp Amenaprkiç Ghazançetsots kilisesi savaş sırasında saldırılara uğradıktan ve hasar gördükten sonra da rahat bulmadı.

Şimdi de Azerbaycan internet ortamında dolaşan videolarda Ermeni kilisenin iki melek heykellerinin ve kapı üzerindeki haçının Azerbaycan’lılar tarafından söküldüğünü görüyoruz.

Ayrıca, Azerbaycan devleti kiliseyi ‘restore etmeye’ karar vermiş. Bu bağlamda kilisenin muhtemel ‘Albanlaştırılması’ tehlikesi de mevcut.

Böylece Azerbaycan devlet düzeyinde Ermeni kültürel soykırımını sürdürmeye devam ediyor.

Video Karabakh Records’un Twitter hesabından alınmış:

A video posted by Azerbaijani sources showcases another act of #AzerbaijaniVandalism.

Statues of angles on the gates of Ghazanchetsots Cathedral of Shushi were destroyed. The fence around it was taken down as well.

Reminder‼️Azerbaijan hinders @UNESCO mission’s visit. pic.twitter.com/lDfThG0Jhy

— Karabakh Records (@KarabakhRecords) April 26, 2021