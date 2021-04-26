Seyfo Center Başkanı Atman: Vahşeti yapan ve inkar edenlerden hesap sorulmalı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 yılında yaşananları soykırım olarak tanıması, Türkiye’den göç etmiş ve dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış yüz binlerce Süryani/Asuri arasında da etki yarattı.

Merkezi İsviçre’de bulunan ve 1914-1915’te Süryani/Asurilerin yaşadıklarına yoğunlaşan Seyfo Center’ın Başkanı Sabri Atman da bu açıklamayı olumlu bulanlar arasında. Evrensel’e konuşan Atman, “Arkasının geleceğine de inanıyoruz. Çünkü bir vahşeti yapanlardan ve o vahşeti inkar edenlerden hesap sorulmalıdır” dedi.

Seyfo Center (Asuri-Süryani Soykırım Araştırmaları Merekezi) uzun yıllardan beri soykırım konusunda yaptığı araştırmalarla biliniyor. Bir yandan da ülkelerin Seyfo’yu (Süryanilerin soykırım için kullandıkları kavram; kılıç) kabul etmeleri için girişimlerde bulunmayı sürdürüyor.

Girişimleri sonucu aralarında İsveç, Avustralya, Hollanda, Ermenistan, Vatikan ve Çek Cumhuriyeti ile bazı ABD elayetlerinin de bulunduğu bazı ülkeler Seyfo’yu kabul etti. Irkçı ve milliyetçi çevrelerin tepki ve engelleme çalışmalarına rağmen 20’yi aşkın ülkede Seyfo anıtları dikildi.

Kuruluşundan beri Seyfo Center’in başkanlığını yapan ve uzun süredir ABD’de soykırım araştırmaları yapan Sabri Atman, Seyfo anıtlarının açılışlarına katılarak konuşmalar yaptı.

Atman, ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyarak Senato ve Temsilciler Meclisi’nin daha önce aldığı kararı onaylamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Atman, “Bilindiği üzere ABD Senato ve Temsilciler Meclisi kararı Asur-Süryani ve Yunan Soykırımını da içeriyor ve bunların tümünün insanlığa karşı birer suç olduğunu vurgulamıştı. Birinci Dünya Savaşından öncesinde Anadolu coğrafyasının yüzde 30’u Hıristiyan azınlıklardan oluşuyordu. Bu adıma, doğru yönde atılmış, ancak arkasının gelmesi gereken bir adım olarak bakılmalıdır. Arkasının geleceğine de inanıyoruz. Çünkü bir vahşeti yapanlardan ve o vahşeti inkar edenlerden hesap sorulmalıdır” dedi.

Türkiye’de devlet temsilcilerinin Biden’ın açıklamaları karşısında gösterdiği tepkilerini soykırım zihniyetinin sürdüğünün işareti olarak yorumlayan Atman, “Joe Biden’ın adımın sonuçları mutlaka olacaktır. Devletin yöneticileri sıraya girerek Biden’ın yaptığı açıklamaya karşı, bilinen söylemlerini tekrar etmeleri bu yüzdendir. Seyfo Center olarak yaptığımız çalışmalarla her geçen gün Asur-Süryani soykırımı bilinmeye başladı. Amerikan Başkanı nasıl Ermenice olan ‘Meds Yegern’ sözcüğünü kullanıyorsa, önümüzdeki yıllarda Süryanice olan ‘Seyfo’ sözcüğünü kullanmaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Evrensel Gazetesi