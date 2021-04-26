Sanatta bu hafta

Öznur Oğraş Çolak

UĞUR MUMCU’NUN ‘BİR PULSUZ DİLEKÇE’ KİTABINDAN ESİNLE…

“Bugün Ne Yazsam”adlı tiyatro oyunu, 30 Nisan’da saat 21.00 ile 16 Mayıs saat 23.59’a kadar seyredix üzerinden online izlenebilir. Oyun, derin devlet suikastine kurban giden Uğur Mumcu’nun, “Bir Pulsuz Dilekçe” kitabından esinlenen Işık Kansu tarafından yazılan oyun, Serkan Baştürk yönetmenliğinde sahneleniyor. Oyunda, Serkan Baştürk, Gamze Coşkun, Onur Çatal, İlknur Bayzit Çatal ve Emre Öztürk rol alıyor.

Oyun, halk ve iktidar taraflarına olan eleştirisini alışılmışın dışında bir üslupla, absürt komedi ile ortaya koyuyor.

PAPAZYAN’IN SERGİSİ: BİR VAMPİRE DAİR…

Marina Papazyan’ın son dönem çalışmalarını bir araya getiren “Hemoglobinler & Karıncalar” başlıklı ilk kişisel sergisine 14 Mayıs’a kafar ev sahipliği yapıyor.

Hemoglobinler & Karıncalar, Mircalla adında bir vampirin yaşama musallat oluşuna dair Marina Papazyan’ın yazdığı metin ve bu anlatının yörüngesindeki malzemeler, kimyasal tepkimeler ve ses parçalarıyla oluştu.

EN BÜYÜK SANAT FUARLARINDAN FRİEZE NEW YORK ÇEVRİMİÇİ

Dünyanın en önemli sanat fuarlarından Frieze New York 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. Fuar ilk kez Manhattan bölgesindeki kültür merkezi The Shed’de yapılacak. Fuarla paralel olarak gerçekleştirilecek “Frieze Viewing Room” etkinliğinde ise 160’tan fazla katılımcı çevrimiçi görüntüleme odaları vasıtasıyla uluslararası izleyicilerle uzaktan buluşabilecek.

Frieze Viewing Room 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Fuarın ana programında yer alan sanatçıların konuşmaları ve özel projeler de fiziksel etkinliğin yanı sıra çevrimiçi olarak da Frieze Viewing Room çerçevesinde izleyicilerle buluşacak. Fuar yetkilileri ziyaretçilerin üç boyutlu enstalasyonlar ve artırılmış gerçeklik ile karşılaşacaklarını, önde gelen sanatçılarla sohbetler gerçekleştirileceğini paylaştı.

BRITISH MUSEUM’A SANAL YOLCULUK

Londra British Museum Sanal Müze Gezisi 28 Nisan’da saat 21.00’de online platformda! Müzede 6 kıta ve 130’u aşkın ülkeden 8 milyon eser yer alıyor. Japon, Çin, Hint kültüründen Anadolu, Yunanistan ve İber kültürlerine; Latin Amerika’nın yerli kültürlerinden Ortadoğu uygarlıklarına ait milyonlarca eser, elyazması ve belge bu müzede sergileniyor. Müze çok büyük olduğundan bu gezide Mısır, Asur, Gitir, Yunanistan ve Anadolu seksiyonlarını geziyor ve bu bölümlerde bulunan yapıtları rehber eşliğinde öğreniyorsunuz. Bu müzeyi 35 yıldır gezdiren Sanat Tarihçi Atilla Tuna müzede sergilenen Rosetta Taşı, Ramses Heykeli, Mısır lahitleri, Mısır Krallar Listesi, Miken ve Minos Uygarlıkları eserleri, Ksantos Harpiiler Anıtı, Nereidler Anıtı, Asur Kapı heykelleri, Asur Sarayı av sahne kabartmaları gibi eserleri yorumluyor ve anlatıyor.

Cumhuriyet Gazetesi