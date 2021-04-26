Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın sözde ‘Ermeni soykırımı’ etkinliğine katıldığı ortaya çıktı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarına ilişkin Türkiye’ye ‘soykırım’ iftirası atmasının yankıları sürerken, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın 2012 yılında sözde Ermeni soykırımı adı altında yapılan bir etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden’in 1915 olaylarıyla ilgili Türk milletine yönelik iftiralarının yankısı devam ederken, Sabah gazetesinde yazarlık yapan Hilal Kaplan’ın sözde Ermeni soykırımı etkinliğine katıldığı görüntüleri ortaya çıkması, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Hilal Kaplan’ın, 2012 yılında yapılan bir sözde Ermeni soykırımı etkinliğine katıldığı ortaya çıktı. 24 Nisan 2012 tarihinde yayınlanan bir haberde adı geçen Hilal Kaplan’ın, etkinlikte çekilmiş bir fotoğrafı da servis edilmiş. HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI 1915’teki olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik 2012 yılında Taksim’de yapıldı. Yapılan anma törenine Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, BDP İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Sebahat Tuncel, Oral Çalışlar, Ufuk Uras, Hüseyin Hatemi, Hilal Kaplan ile çok sayıda kişi katıldı. Olayların “sözde soykırım” olarak nitelendirildiği toplantıda Hilal Kaplan’ın en ön sıralarda yer alması dikkat çekiyor. Söz konusu fotoğraflarla ilgili Kaplan’dan henüz bir açıklama gelmedi. Diğer yandan söz konusu fotoğrafın ardından Kaplan’ın daha önce konuyla ilgili attığı Tweetler de yeniden gündem oldu. O Tweetlerden bazıları şu şekilde: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sabah-yazari-hilal-kaplanin-sozde-ermeni-soykirimi-etkinligine-katildigi-ortaya-cikti-448561h.htm