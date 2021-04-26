Lübnan Cumhurbaşkanı’ndan Ermeni halkına taziye mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 24 Nisan’da Antilias Ana Katedralinde Ermeni Soykırımı’nın aziz kurbanlarının anısına ithaf olunan ayinden sonra Kilikya Katolikosu Birinci Aram Hazretleri ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Lübnan halkının da Osmanlı Türklerin katliamlarına tabi tutlduğunu hatırlatan Avn, Ermeni halkına taziyelerini bildirdi.

Maruni Kilisesi’nin ruhani önderi Patrik Rai da, Birinci Aram Hazretleri’ni arayarak dayanışma ve taziyelerini bildirdi.

İlerideki günlerde Lübnan’daki önde gelen siyasi partilerin heyetleri, 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın anma günü vesilesiyle Antilias Ana Katedralini ziyaret edecek.

ERMENİ HABER AJANSI