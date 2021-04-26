Litvanya Dışişleri Bakanı: AB’nin tutumu nettir – Ermeni esirler iade edilmeli

Resmi ziyaret için Ermenistan’da bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirleriyle ilgili Avrupa Birliği’nin duruşunun net olduğunu ifade etti.

Onun sözlerine göre esirler mutlaka iade edilmeli.

Gabrielius Landsbergis’in ifadelerine göre Eğer karşılıklı güven ortamında herhangi bir eylem planlanıyorsa bütün esirlerin derhal iade edilmesi kaçınılmazdır ve bu konuda Avupa Birliği’nin tutumu nettir.

Litvanya Dışişleri Bakanı Ermenistan tarafından somut ve net mesaj geldiğinde AB’nin bu konuda çok daha büyük destek sağlayabileceğini de belirtti.

Hatırlanacağı üzere Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis 25-27 Nisan tarihlerinde resmi ziyaret için Ermenistan’da bulunuyor. Ziyaretin sonunda Ermenistan-Litvanya dostluğunun sembolü olarak Ermenistan’ın kuzeyinde bulunan Lori idari bölgesinde ağaç dikme töreni düzenlenecek.

ERMENİ HABER AJANSI