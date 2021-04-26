Karabağ Cumhuriyeti Parlamentosu ABD Devlet Başkanı Biden’in açıklamasını takdirle karşıladığını duyurdu

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Parlamentosu ABD Devlet Başkanı Joe Biden’in 21 Nisan açıklamasında Soykırım kelimesinin kullanılması takdirle karçıladığını duyurdu.

Karabağ Parlamentosu’nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Derin minnettarlık duygularıyla ABD Devlet Başkanı Joe Biden’in 24 Nisan mesajında Ermeni Soykırımı ifadesinin kullanılması ve resmi olarak tanınmasını takdir ediyoruz.”

Artsakh Cumhuriyeti Parlamentosu Biden’in bu adımı tarihi adaletin ve hakikatin yeniden kurulması yolunda önemli bir girişim olarak tanımladı ve böyle açıklamaların yeni soykırımları önleme açısından da büyük rol oynadığını ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin bu adalet ve hakikati inkar ettiklerine rağmen bu açıklama artık bir gerçektir ve hiç bir şey değiştirilemez.

ERMENİ HABER AJANSI