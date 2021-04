Halil MERT (EMEKLİ YARBAY): Haçlı’nın bölgemizdeki taşeronları: Ermeni (Ermenistan+PKK), Yunanistan, BAE vs.vs.vs…

Haçlı’nın bölgemizdeki taşeronları: Ermeni (Ermenistan+PKK), Yunanistan, BAE vs.vs.vs… ABD, Ermeni Katliamı’nı söylemiş.

Karar alabilirmiş.

Falan filan.. Yorumları izliyorum.

Kaşarlaşmış, eski büyükelçiler, itidalli olmak lazım diyor. ABD’nin Kızılderili katliamından söz ediyorlar.

Şoka giriyorum. Yahu, Ermeni Mezâlimi Karabağ’da daha yeni durdurulmadı mı?

Siyâset, “Kocaman Türkiye’ye, müttefiklik ruhuna yakışmayan bir şekilde davrandı ABD.” diyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı, “Kararı destekleyelim.” diyor.

Batı ve Haçlı Bloku memnun.

Ruslar henüz sessiz.

Özet, düşman ne içeride ne de dışarıda uyumuyor. Aziz Milletim.

Hep söylüyoruz, Çözüm Güçlü ve Büyük Türkiye.

Bölgesinde etkin Türkiye.

Türk Dünyası ile gerçek müttefiklik koşullarını oluşturmuş Türkiye. ABD’nde gösteriler yapılıyor.

Cılız..

HANİ TÜRK KENEŞİ’NİN BAKÜ KONGRESİ’NDE ALDIĞI KARAR?

HANİ TÜRK DİASPORASI OLACAKTI? TÜM DIŞ TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR DİASPORADA BİR ARAYA GETİRİLECEKTİ?

YAHU, DAHA ERMENİLERİN GERÇEK MAĞDURLARI, TÜRKİYE, AZERBAYCAN, ÖZBEKİSTAN TÜRKLERİ PROTESTOLARDA BİR ARAYA GELEMİYOR YURT DIŞINDA.. ABD, AVRUPA VE RUSYA’DA..

ABD, RUSYA VE AVRUPA’DA ERMENİLERİN EN AZ BEŞER KATI TÜRK VAR..

HANİ?

KİM YA DA HANGİ KURUM YAPACAK KOORDİNASYONU?

ALLAH LÂKAYT KALANLARA HESAP SORSUN.

NEDEN TÜRK DEVLETLERİ’NDE PSİKOLOJİK HARP/HAREKÂTI YÖNETECEK BİRİMLER KURDURMUYORSUNUZ?

ADI “MEDENİYET DEĞERLERİ MERKEZİ” OLABİLİR…

NEDEN? Hani Bakü Türk Keneşi’nde “DİASPORADA BİRLİK” denmişti.

Doğruyu söylemek ile harekete geçip yapmak arasında dağlar var. Hiç bir Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye dâhil bunu yapacak görevli bir kurum yok.

Özet..

Koca Türk Dünyası’nın Ermeni Diasporası kadar etkisi olamadı. Derdimiz Millî Türk Devleti’nin ihyâsı olmalı.

TÜRK kelimesinden rahatsız olanlarla, bu coğrafyada Güçlü Türkiye nasıl kurulacak?

Türk kelimesini telaffuz edemeyenlerin millîlik vasfı var mıdır?

Türk demek, Türk Milleti’ne aidiyet telaffuz etmek, İslâmcı geçinen bâzılarını rahatsız ediyor. Kusura bakmasınlar, Kraliçenin Motorlu Birlikleri’ni, AKPARTİ’den kopuşlarla beraber daha da net görüyoruz. TÜRK Dünyası’nın İslâm Âlemi’ne de öncülük eden ne cedidçiliğinden haber var, ne ALAŞ-ORDA Hareketi’nden, ne de kendi öz münevverinin aydınlanma mücâdelesinden..

Solcu, Kemalist, Lâik pozlardakiler de aynı.

Kraliçenin bindirilmiş kıt’aları. Bakıyorsun İslamcı pozlardakilerin çoğu, İslâmcı görünümlü bölücülere zaaf derecesinde dolgu malzemesi olmuşlar. Solcu, Atatürkçü geçinenler de aynı.

HDP, Ermeni tezlerini aynen savunuyor, CHP İl başkanı, Taksim Meydanı’na Ermeni tezlerini destek için taraftarlarını çağırıyor, devletin emekli generali sözde Atatürkçü pozlarda, sırf seküler (laik) diye “PYD, sınırımıza devlet kurmalı.” deyip, asker, polis katili Suriye’de devletimizle savaşan Reyhanlı Katliamı’nın sorumlusu Mihraç Ural’la boy boy fotoğraflar çektiriyor. Sonra CHP üyesi. Sayfalarında bakıyorsun “Ne mutlu Türküm diyene” “Atatürk” vs.

Bu kadar büyük namussuzluk suçtur. Devlet buna bir şey yapmıyor. Allah aşkına bu imzaladığı bildiriden çok daha ağır bir suç…

Boğaziçili bir grup, Ermeni tezlerinin aynen çığırtkanlığını yapıyor.

Tüm bunlar Millî Güvenliğimizi hedef aldığı için suçtur. Devlet işlem yapmalıdır. Şimdi;

ABD, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Rusya ve İran Ermenileri kullanıyor. Yunanistan’ı kullanıyor. BAE vb. bazı Arap Ülkeleri’ni kullanıyorlar. İsrail zâten onların kontrolünde..

1. Dünya Savaşı sürecinde Ermenileri bizzat silahlandırmadılar mı? Özbek tarihçi, Şöhret Barlas diyor ki; “Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları töhmet ve sahtekarlıktır, 20. yüzyılın en büyük yalanıdır. Ermeni TAŞNAK Silahlı Çeteleri, Fergana’da da 35.000 Özbek katletti. Rusya Çarlığı onları kullandı.” Düşünün.

Anadolu’da Türk Milleti aleyhinde her olayın arkasında İngiltere, Fransa, ABD ve Batı vardır.

Asırlarca Kavm-i Sâdıka dediğimiz Ermeni’yi azdıran Doğu’da Rusya, Güneyde Fransa. Topyekûn İngiltere ve ABD değil mi?

Asırlarca Kavm-i Necib dediğimiz Arapları kışkırtanlar yine İngiltere ve Fransa değil miydi?

Ermeniler de Rumlar da, Anadolu’da insanları diri diri yakmadılar mı? Kadın ve çocuklara tecavüz ederek öldürmediler mi? 1990’lı yıllardan Karabağ Harekâtı’na kadar Ermeniler katliamlara devâm etmediler mi? Türk elçiliklerde katliamlar yapmadılar mı? PKK, terör örgütü ASALA’nın devâmı değil mi? Karabağ’da Ermenilerle beraber Müslüman Türk Azerbaycan Ordusu’na karşı savaşmadılar mı? PKK’da daha yeni, Ermeni komando subayları keskin nişancı olarak terör örgütü içinde iken TSK personelince vurulmadılar mı?

Kısaca PKK/HDP Kürt görünümlü dönmemiş ve kin dolu Ermenilerin başında olduğu organizasyonlar değil mi?

Şu ihânetleri ve müsebbiplerini dahî halka anlatamıyor ve gösteremiyoruz ya…

Bize yazıklar olsun.

CHP İstanbul İl Başkanı Taksim’e Ermeni Katliamını protesto etmeye çağırıyor.

Nasıl?

Bu insanlarla kolkola bir subay, amiral nasıl girebilir?

Düşünün.

Atatürkçülük bu mudur?

Kürt Türkleri’ni ellerimizle katilleri Ermenilerin ve emperyalizmin kucağına bırakıyoruz.

PKK ve HDP dönmemiş Ermenilerin Müslüman Kürt’e kurdukları tuzaktır.

PKK ile Kürt soydaşımın imân ve ahlâkı nereye geldi?

Ayşe Yenge: Ayşe Yoldaş, Fatma Bacı: Fatma Yoldaş oldu. Gidin HDP’nin iller arası programlarında olan ahlaksızlıkları kendilerinden dinleyin. Bu bile Ermeni taşeronluğunun halkımızı getirdiği noktalardan biridir. Gevur Kürt’ü çalıyor. Bizim soydaş, dindaş ve kandaşlarımızı. Sırf dillerinden dolayı ki Farsça. Oysa kültür, töre, terbiye Türk.. Şimdi Ermeni’ye de akraba yaptılar. Oysa Ermeni ve Ezidiler birlikte Müslüman Kürt Katliamı yaptılar. Bunları dahî anlatamamak. Acz değilse biz de ihânetin sessiz parçalarıyız. Bilelim. “Türkler Anadolu’ya geldiği zaman bu topraklarda ne bir Ermeni ne bir Kürt Devleti vardı. Anadolu’yu güya Bizans Devleti kontrol ediyordu. O Anadolu ki kırları bomboş, köy ve kasabaları harap ve terkedilmiş, eşkiyanın, soyguncunun kol gezdiği bir coğrafya idi.” diyor Seyyid Ahmet Arvâsi

Yani Anadolu’da tüm halkların kendi değerleri ile yaşamasını sağlayan Türk Milleti değil mi? Askere almadı. Resmi dil dayatmadı. 1000 yıldır değerleri ile korumadı mı? Bunları anlatamıyoruz, çözüm öneremiyoruz.

Müslüman Kürt kardeşlerimiz ya da diğer Müslüman Halklar üzülecek diye TÜRK kelimesini telaffuz edemiyoruz. Solcular ve Kemalistlerin bir kısmı İslâm Düşmanlığı’nı Turancılık, Türkçülük maskesinin altına saklıyor. Tüm bu hasım gruplara karşı Millî Çözümler üretmeliyiz.

Cumhurbaşkanımızın Râbiâsı’nın altını kim dolduracak?

“Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak”

Millet, bizim tanımımız olursa Kürt kardeşim bir yana, Sudan’lı Zenci Musa’nın torunları dahî, tıpkı Boşnak, Arnavut kardeşim gibi Türk’tür. Diğerlerini açmıyorum bile.

Bizim özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran aslî unsur Lozan’da da ifâdesini bulduğu gibi Müslümanlardır. DİN, VATAN, MİLLET, DEVLET gibi tüm toplumlar için temel taşı olan değerleri birdir. ABD, İngiltere, Fransa özellikle olmak üzere, Batı Kâtildir, barbardır.

Hâlâ Afganistan’da katliamlara devâm ediyorlar.

PKK, DEAŞ vb. terör örgütleri Kimin militer güçleri? FETÖ, Kesnizâni, Pakistan’ın fetösü olarak bilinen Tahir-ül Kadri, Hizbul-tahrir, vs. gibi sinsi yapılar kimin kontrolünde.

Türk Ordusu K. Irak’ta kiminle savaşıyor?

Zamanın TAŞNAK-HINÇAK Ermeni katliam ordularının yerini ASALA, ASALA’nın yerini de PKK almadı mı?

Yorumcular bunu anlatsın. Azîz Miletim.

Onlar zulmü, haksızlığı ve yalanı haykırırken bizim sesimizin cılız çıkmasının, pısırıklığımızın izâhı olamaz. Prof. Ahmet Taşağıl diyor ki: “Ünlü Gök Türk Devlet Adamı Bilge Tonyukuk’un başardığı en önemli işlerden biri iç düşmanlarla dış düşmanların işbirliği yapmasını engellemekti.”

Devletime de söyleyeceğim şudur…

Bu Boğaziçi, amiral, il başkanı, HDP, PKK, FETÖ vs. Ermeni ile ağız birliği yapmış, düşmanlarımızın emrine girmiş, iç düşmanlarla ilgili gereğini yapmazsan Millet suç işleme pahasına gereğini yapar.

“Demedin!” demeyin. Strateji ve Yönetim Uzmanı

Emekli Yarbay Halil MERT https://www.haberx.com/post/678425/halil-mert-emekli-yarbay-hacli-nin-bolgemizdeki-taseronlari-ermeni-ermenistan-pkk-yunanistan-bae-vs-vs-vs