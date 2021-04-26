Ermenistan Savunma Bakanlığı bazı mevzilerinin Azerbaycan’a teslim edilmesine dair iddiaları yalanladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamada bulunarak Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altında olan bazı mevzilerin Azerbaycan’a teslim edildiğie dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek resmen yalanladı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son saatlerde sosyal medyada aktif bir şekilde Ermenistan Hükümeti’nin talimatıyla Ermenistan’ın güneydoğusunda, Syunik idari bölgesinde bulunan bazı stratejik mevzilerinin tek taraflı olarak Azerbaycan’a teslim edildiğine dair haberler dolaşıyor. Bu iddialar tamamen yalandır ve gerçeği yansıtmıyor.”

Ermenistan Savunma Bakanlığı sınır boyunca Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin kendi görevlerini yerine getirdiklerini ifade ederek medya kuruluşlara böyle provokatif ve yalan haberler yaymaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI