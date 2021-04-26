Ermeni soykırımı iftirasıyla ilgili tarihi diyalog! Sabah.com.tr arşivleri açtı: ABD’li General kabul etmek zorunda kalmıştı…

Ermeni lobilerinin baskısı ile siyasi bir tutum sergileyen ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak niteledi. Arşivler ise Biden’ı yalanlıyor. ABD’nin gözlemci olarak gönderdiği General Harbord, Erzurum’daki duruma bizzat gözleri ile şahit oluyor. Dr.Rıza Nur’un bizzat şahit olduğu ziyarette Harbord’un, dönemin Erzurum Belediye Başkanı Zakir Efendi ile arasında geçen diyalog yine dönemin önd gelen komutanlarından Kazım Karabekir’in arşivlerinde dikkat çeken ifadeler ile yer alıyor. ABD’li General Türklerin mezarlığını Ermenilerin zannedince, tarihi gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor. İşte sabah.com.tr’nin arşivlerden çıkardığı o sözler ve Harbord’un ABD yönetimine sunduğu rapor…

ABD Başkanı Joe Biden’ın siyasi bir karar ile 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Sözde soykırımı tanıyan Biden’a Türkiye sert karşılık verdi. Gelişmeler sonrası Türkiye’nin bir numaralı gündemi sözde Ermeni soykırımı oldu.

Türkiye, Ermenistan ve dünya kamuoyuna her fırsatta tarihçilerden kurulu bir komisyon oluşturulması çağrısında bulunuyor. Ermenistan, Türkiye ve diğer tüm ülkelerin arşivlerini açması, kararın tarihçiler tarafından verilmesi gerektiğini belirtiyor. Ermenistan ise bu tutuma sıcak bakmıyor. Sabah.com.tr, 1915 olayları ve sözde soykırım iddiaları ile ilgili arşivleri açtı. Dönemin en önemli komutalarından Kazım Karabekir Paşa’nın resmi dökümanlar ve hatıratlarından hazırlanan, ‘Ermenilerin Yaptığı Soykırım’ isimli kitapta, Dr. Rıza Nur’un bizzat şahit olduğu ve kayıtlara geçirdiği diyalog soykırımın nasıl bir iftira olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD tarafından sözde soykırım iddialarının olduğu dönemde incelemeler ve ziyaret için Türkiye’ye gönderilen General Harbord, dönemin Erzurum Belediye Reisi Zakir Efendi’den aldığı cevap ile Anadolu’nun Türklerin yurdu olduğunu bizzat kabul ediyor ve soykırım iddiaların gerçek olmadığını belirtiyor.

(Sinop Milletvekili Dr. Rıza Nur)

ABD’Lİ GENERAL HARBORD: BUNLAR NE KADAR ÇOK!

ABD’li General Harbord, bölgeyi incelemeleri sırasında mezarlıkların olduğu alanları da gezdi. Bu sırada Ermenilere ait olduğunu düşündüğü mezarlık dikkatini çeken Harbord, “Bunlar ne kadar çok…” ifadelerini kullandı. Dönemin Belediye Başkanı Zakir Efendi, “Bunlar Ermenilerin değil, Türklerin mezarlıkları… Gelin şimdi de size Ermenilerinkini göstereyim.” yanıtını verdi.

Gelin bundan sonrasını, Emre Yayınları’ndan çıkan, daha sonra ise Truva Yayınları’ndan yeniden derlenerek basılan ‘Ermenilerin Yaptığı Soykırım’ isimli kitapta yer alan Dr.Rıza Nur’un şahit olduklarını aktardığı yazıdan dinleyelim.

(ABD’li General Harbord)

“ONLAR ERMENİLERİN DEĞİL, TÜRKLERİN MEZARLIĞI…”

İşte ABD’li Generalin tüm düşüncelerini yıkan ve gerçeği kabul etmek zorunda bırakan o diyalog:

“Harbord’a ait bana Erzurum’da bir menkıbe söylediler. Erzurum’un etrafında geniş ve birçok mezarlıklar var. Harbord’u gezdiriyorlarmış. Arabada, yanında Erzurum belediye reisi varmış. Harbord “Bunlar ne kadar çok!” demiş. Belediye reisi zeki ve ince adammış. “Bunlar Türk mezarlığıdır. Şimdi size Ermeni mezarlığını da göstereyim.” (diyerek) götürmüş küçük bir yere.

GENERAL HARBORD: TEREDDÜTSÜZ TÜRK’ÜNDÜR…

Generale demiş ki: “İşte, tarihî ve maddi şahit: Bunlar asırlardan beri mevcut mezarlıklar. Türklerinki ne kadar, Ermenilerinki ne kadar? Şimdi ben söylemeyeyim, siz hükmedin! Bu memleketin asırlardan beri Türk’ü mü çokmuş Ermeni’si mi? Bu memleket hangi millete aittir?” General tereddütsüz “Türk’ün!” demiş.

(Erzurum’da bir Ermeni mezarlığı)

“BURALARDA BİR ERMENİSTAN YAPMAK HAKSIZDIR”

Zakir Efendi ile ABD’li General arasında geçen diyalog sonrası heyet, Anadolu’da bir Ermenistan hakimiyeti ve Ermeni yoğunluğunun sözkonusu olmadığını, orada bir Ermenistan tutumunun sergilenmesinin doğru olmayacağını bildirdi.

Dr.Rıza Nur bu gelişmeyi ise Hayat ve Hatıratım isimli kitabında şöyle aktarıyor:

Bu heyet Amerikalılara Anadolu’da bir Ermenistan ve Ermeni olmadığını, buralarda bir Ermenistan yapmak haksız olduğu gibi mümkün de olmadığını söylemiştir. Bunlar neticesindedir ki, Amerika Türkiye’de bir Ermenistan teşkil ve himaye etmekten vazgeçmiştir.

GENERAL HARBORD RAPORU:

Amerikalı Tümgeneral James G. Harbord, Anadolu’daki gezisi, incelemesi ve gözlemleri sonucunda bir rapor hazırlayarak ABD yönetimine sunuyor.

Harbord, Anadolu’da bir soykırım olmadığını açıkça belirtiyor. Harbord yine raporunda, Türklerin Ermeni mezalimine maruz kaldıklarını da açıkça vurguluyor, gözlemlerinde Türkler tarafından Ermenilere kötü muamele edilmediğini de bildiriyor.

Rapordan madde madde öne çıkanlar:

Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadığı…

Türklerin Ermenileri katletmediği, soykırıma uğratmadığı…

Anadolu’nun ABD’nin ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte olmadığı…

GENERAL HARBORD NEDEN ANADOLU’YA GÖNDERİLDİ?

Dönemin ABD Başkanı Wilson, Ermeni Sorunu ve manda konusunu iyice araştırması ve rapor hazırlaması için beraberindeki heyetle General Harbord’u bölgeye göndermiştir.

Sabah Gazetesi