Ermeni malı İncirlik – Ermenistan Kamu Radyosu

İncirlik hava üssünün arazisi Ermeni malıdır

Türk Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıması hakkında yorumda bulunarak, Türkiye’nin, Amerikan üssünü İncirlik’ten çıkartması gerektiğini savundu.

Eylül 2020’nin sonlarında, ABD’nin birliklerini İncirlik’teki Türk üssünden Girit adasına taşımak niyetinde olduğu bilgisi ortaya çıkmıştı.

2016 yılında, Ermeni Soykırımı kurbanlarının bazı mirasçıları, İncirlik Hava Üssü’nün Türkiye’de bulunduğu topraklarının iadesi talebiyle Kaliforniya mahkemesinde dava açtı.

Alex Bakalyan, Anahit Harutyunyan ve Rita Matesyan, askeri üssün bulunduğu arazi ile çevredeki toprakları oluşturan toplam 122 dönüm alanın kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

British Independent’in 2016’da yazdığına göre, davaya 13 Ermeni’nin daha katılması durumunda, 1915 soykırımından önce çiftlikler, evler, bir köy okulu ve bir kilisenin bulunduğu üssün tüm alanı, mahkemede tartışma konusu olacaktır.

İncirlik ismi, zamanında bölgede bulunan incir bahçelerinden gelmektedir.

Alex Bakalyan daha önce, Kaliforniya’da Türk hükümetine karşı bir dava açmış, ancak mahkemenin davayı siyasi olarak değerlendirdiğinden dolayı reddedilmişti.

ABD mahkemeleri, soykırımın ABD tarafından tanımadığından dolayı Ermenilerin iddialarını kabul etmemekteydi.

Başkan Biden, Ermeni Soykırımı’nı kabul ettikten sonra mahkemeler bunu siyasi bir mesele olarak değil, olgusal bir gerçeklik olarak kabul etmek zorundadır.

Adana yakınlarındaki incir bahçelerinin mirasçıları mülklerini geri alabilirlerse, o alanlar gerçek sahiplerinin mirasçıları tarafından kiraya verilebilir.

Ermenistan Kamu Radyosu