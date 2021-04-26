Ermeni esirlerin iadesi konusu, Doğu Ortaklığı Euronest Parlamento Meclisi’nin genel oturumunda

19-20 Nisan tarihlerinde yapılan Doğu Ortaklığı Euronest Parlamento Meclisi’nin çevrimiçi genel oturumunda siyasi, ekonomik, sosyal ve eneji alanlarına dair konular ele alındı.

Ermenistan heyeti, 9 Kasım üçlü açıklamadan sonra henüz hayata geçirilmeyen maddelerin bulunduğunu gündeme getirdi. Özellikle Ermeni esirlerin iade edilmemesi, Bakü’de açılan resil park ve Ermeni kültür mirasının korunması görüşüldü.

Ermenistan, Ukraine, Gürcistan Parlamento Başkanları oturumlarda konuşmalar yaparken, Azerbaycan Meclis Başkanı konuşma yapmadı. Bunun sebebinin, önerdiği tüm Ermenistan karşıtı maddelerin, farklı karar tasarılarından çıkarıldığı için Azerbaycan’ın, Euroonest’teki çalışmalardan memnunsuzluğu olmduğutahmin edilebilir.

Örneğin, Azerbaycan, Ermenistan nükleer santralini ima ederek Sovyetler döneminden kalma nükleer santralleri kapatma konusunu gündeme getirmeye çalıştı, ancak başarısız kaldı.

ERMENİ HABER AJANSI