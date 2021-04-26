Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden, mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD Başkanı Biden, 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. “Bizleri, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayı ile buluşturan Rabbimizin, bayrama da aynı şekilde hepimizi sağlıkla afiyetle huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum.” diyen Erdoğan, geçen hafta kabinede bazı değişiklikler yaptıklarını hatırlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını hem ikiye böldüklerini hem de iki yeni isme burada görev verdiklerini anımsatan Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Prof. Dr. Vedat Bilgin’in yürüteceğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı vazifesini Mehmet Muş’un devraldığını hatırlatan Erdoğan, “Kendilerine bir kez daha Kabine’mize hoş geldiniz diyor, Rabbimden başarılar diliyorum.” dedi. Görevlerini devreden Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan’a yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunan Erdoğan, “Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum. Ülkemize hizmet eden herkes gibi bu arkadaşlarımızı da hep şükranla hatırlayacak, gerektiğinde birikimlerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu. Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı misafir ettiklerini kaydederek, Tatar ile görüşmelerinde ikili iş birliği konularını, yarın Cenevre’de gerçekleştirilecek “gayriresmi 5+1 Birleşmiş Milletler” toplantısını ele aldıklarını aktardı. Tatar’ın Cenevre’de, Kıbrıs Türk halkından aldığı destekle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu gündeme getireceğini dile getiren Erdoğan, “Türkiye olarak biz de bu vizyona tam destek vereceğiz. Özellikle Kıbrıs’ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. “Gazalarının mübarek olmasını diliyorum”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara ve hava unsurları ile PKK/YPG terör örgütünün Kuzey Irak’taki fesat yuvalarına karşı kapsamlı bir operasyon başlattığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye, sınırları dışından ve içinden maruz kaldığı terör saldırılarına karşı 2015 yılından itibaren terörle mücadelesinde yeni bir konsepte geçmiştir. Artık teröristlerin burnumuzun dibine kadar gelip eylem yapmasını beklemeden terör örgütlerini inlerinde bulup yok etme stratejisi ile hareket edeceğimizi tüm dünyaya duyurduk. Bu doğrultuda hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde terör örgütlerine yönelik, tarihlerinde görülmemiş ağır darbeler indirdiğimiz operasyonlar yürüttük, harekatlar gerçekleştirdik. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım adı verilen son operasyonlarımız da işte bu amaçla yürütülmektedir. Operasyonlarımızda görev alan kahraman askerlerimizin her birini alınlarından öpüyor, gazalarının mübarek olmasını diliyorum. Cumartesi günü hareket merkezine bağlanarak askerlerimize terörle mücadeledeki kararlılığımız ile başarı temennilerimizi ifade ettik. Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden tamamen kurtardığımız gibi inşallah sınırlarımız ötesinde de herhangi bir terör oluşumuna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Her ne kadar bu konudaki hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı hala anlamayanlar varsa da biz, sahada ve masada yürüttüğümüz mücadele ile hakikatleri herkese kabul ettireceğiz.” Operasyonda 2 şehidin olduğunu belirten Erdoğan, “2 şehidimize de Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları inşallah cennet olsun. Yaralılarımız, onların da ağır bir durumu söz konusu değil. Rabbimden kendilerine şifalar diliyorum.” dedi. “Acıların yarıştırılmasını insani bulmuyoruz”

Suriye’de sınırların dibinde bir terör oluşumu peşinde koşanların da er geç bu gerçeği göreceklerine inandığını dile getiren Erdoğan, “Biz, kimin ne dediğine, kimin kiminle yürüdüğüne bakmadan, ülkemizin ve milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmayı sürdüreceğiz. Allah, Türkiye’nin ve onun göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı. Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelediği açıklamasına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “ABD Başkanı Biden, 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler, milletimizin her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Açıklamadaki ifadelere radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz ancak bu durum, ortaya çıkan tablonun iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmıyor. Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz ama şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak, vicdanı müsterih, kalbi mutmain çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere bize ‘soykırım’ ithamını yönelten çevrelerin hepsi de böyle bir mukayese sonrasında insan içine çıkamayacak hale gelecektir. Esasen son 2 asırda en büyük sivil can kayıpları ve buna bağlı nüfus hareketleri Osmanlı coğrafyasında, yani bizim vatanımızda olmuştur.” “İstismara müsait malzeme değil”

Osmanlı’nın Balkanlar’dan Kafkaslar’a uzanan topraklarındaki nüfusunun neredeyse yarıya yakınını oluşturan 10 milyon insanın yarısının ölüm, yarısının ise sürgün acısı yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, “Bunu biz söylemiyoruz, bizzat Batılı tarihçiler ifade ediyor. Dikkat ederseniz bu 10 milyon insanla ilgili ne silahlı bir çete fotoğrafı ne geride bıraktıkları kanlı izler ne utanç verici başka hangi bir hikaye göremezsiniz, bulamazsınız.” dedi. Bu insanlarla ilgili anıtlara, lobilere, meclis kararlarına ve haklarının aranması anlamına gelecek bir faaliyete de rastlanmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Sadece dedelerin torunlarına yürekleri burkularak, gözlerinden akan yaşlara engel olamayarak anlattıkları acı hatıraları vardır. Çünkü bu insanlar Türk’tür, çünkü bu insanlar Müslüman’dır. Dolayısıyla Batılının gözünde istismara müsait malzeme değildir. Millet olarak bugüne kadar kendi acılarımızı istismar aracı haline getirme gibi bir zihniyetle hareket etmedik. Bizim acılarımızı kalbimize gömüp sadece ileriye bakma erdemimizi, sanıyoruz bazıları yanlış anlıyor. Buna göre bizim de Batı’da Balkanlar’ın kaybından, Doğu’da uğradığımız işgallerin hesabına, güneyimizde bize verilip tutulmayan sözlere kadar kapsamlı bir muhasebe yapıp ortaya çıkan faturayı da muhataplarımızın önüne koymamız gerekiyor. Hiç sınırlarımız dışına çıkmaya bile gerek yok, Adana’dan Antep ve Maraş’a, İzmir’den Afyon’a, İstanbul’dan Çanakkale’ye, Kars’tan Artvin’e kadar her şehrimiz kendi kayıplarının peşine düşse bile yeter. Aynı yaklaşımı tüm mazlum toplumların, coğrafyaların da göstermesi halinde ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını kim bilebilir. Batı’nın Ermeni meselesindeki tutumu ve terör örgütlerine karşı sergiledikleri riyakar tavrın sonu işte bu yola çıkıyor.” “Ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık”

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, “Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması bu işin erbabına yani tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kendi arşivlerini tamamen bu komisyonun araştırmalarına açma taahhüdünde bulunduklarını ancak muhataplardan yine ses çıkmadığını dile getiren Erdoğan, “Biz kendimize bu kadar güvenirken karşı tarafın iddia sahibi olarak gerçeklerin peşinde koşmak yerine meseleyi ısrarla siyasi zemine taşıması işin aslını göstermeye zaten tek başına yeterlidir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde ve dünyada bu konuda hala kafası karışık olanlar için meseleyi özetle anlatmak istiyorum.” ifadelerini kullanarak, Anadolu’nun ecdadın yönetiminde asırlar boyunca farklı kökenden ve inançtan insanın huzur içinde yaşadığı bir coğrafya olduğunu söyledi. Pek çok toplum gibi Ermenilerin de bu dönemde dini özgürlüklerini kazandıklarını ve sosyal statülerini güçlendirdiklerini anlatan Erdoğan, tarihe 93 Harbi diye geçen hadiseye kadar bu barış ikliminin sürdüğünü hatırlattı. Osmanlı’nın son döneminde ülkedeki pek çok kesimin batılılar tarafından tahrik edilerek, cesaretlendirilerek ve silahlandırılarak ayaklandırıldığını dile getiren Erdoğan, “Bugün üzerinde çok sayıda devletin yer aldığı Balkan toprakları işte bu şekilde başlatılan asimetrik savaşlarla ülkeden koparılmıştır. Doğuda da aynı senaryo Çarlık Rusya’sının da iştirakiyle Ermeniler üzerinden oynanmıştır.” diye konuştu. “Sivil Türk ve Kürt nüfus Ermeni çeteler tarafından katledilmişlerdir”

Erdoğan, I. Dünya Savaşı’na kadar 40 civarında isyan çıkartan Ermeni çetelerin bu dönemde kontrolden çıkarak büyük katliamlara yöneldiklerini anlatarak, “Batılıların siyasi ve ekonomik, Rusların da askeri desteğiyle palazlanan Ermeni örgütleri köyleri ve şehirleri basıp önlerine gelen herkesi kadın çocuk ihtiyar demeden öldürmüşlerdir. Mensuplarının toplamı 150 bin ile 300 bin arasında ifade edilen bu çeteler topraklarımıza saldıran Rus ordusunun saflarında da aktif olarak bize karşı savaşmışlardır. Van’dan Kars’a, Erzurum’dan Anadolu içlerine kadar pek çok yerde sayıları milyonla ifade edilen, tamamı sivil Türk ve Kürt nüfus Ermeni çeteler tarafından katledilmişlerdir.” dedi. “Peki 24 Nisan’da ne olmuştur?” diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında 24 Nisan’da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 tarihi sadece Osmanlı devletinin savaş halinde bulunduğu ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet yürüten Taşnak, Hınçak ve Ramgavar gibi örgütleri kapatıp 235 yöneticisini tutukladığı gündür. Daha ortada ne Sevk ve İskan Kanunu ne de bunun uygulaması olmadığı için yaşanan herhangi bir can kaybı da söz konusu değildir. Ülkemizdeki Ermeni toplumu dünyadaki genel uygulamaya paralel şekilde bu tarihi kendi acılarını anma günü olarak kabul etmiştir. Biz de gerçekte bu tarihte ne olduğunu bilmemize rağmen Ermeni toplumunun tercihine saygı duyarak kendilerine bir süredir acılarını paylaşan mesaj gönderiyoruz. Osmanlı devletinin 24 Nisan’da yaptığı bu tutuklamaların ardından 27 Mayıs’ta Sevk ve İskan Kanunu çıkartılmış, 1 Haziran’da da uygulamasına geçilmiştir. Yapılan işlem muhtemel bir tehdide veya tehlikeye değil, bilfiil yürüyen bir isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınmış bir tedbirdir.” “Sadece masum ve savunmasız insanları katletmişlerdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihlerin Osmanlı devletinin Çanakkale başta olmak üzere pek çok cephede tarihi bir mücadele yürüttüğü döneme tekabül ettiğine dikkati çekerek, “Genel seferberlik sebebiyle eli silah tutan erkeklerin hemen tamamı cephede olduğu için geride sadece savunmasız kadınlar, çocuklar, yaşlılar kalmıştır. Ermeni çeteleri Türk ordusuyla veya şehirlerini koruyan silahlı Türk milisleriyle çatışmamış, sadece masum ve savunmasız insanları katletmişlerdir.” diye konuştu. Van’ın Zeve Köyü’nde yaşayan 2 bin 500 sivilin tamamının tek bir fert hayatta bırakılmaksızın Ermeni çeteciler tarafından şehit edildiğini söyleyen Erdoğan, sadece Muş’ta 1 yıl içinde 20 bin vatandaşın katliama maruz kaldığını ifade etti. Hızlarını alamayan Ermeni çetecilerin Trabzon civarındaki Rum ve Hakkari’deki Musevi Osmanlı vatandaşlarını da topluca öldürmekten çekinmediklerini anlatan Erdoğan, “Şayet ortada tarafların karşılıklı savaşmış olmalarından kaynaklanan bir kayıp olsa, bu da bir yere kadar anlaşılabilir. Ama tekrar ediyorum Ermeni çeteleri sadece Anadolu’da savunmasız sivil Türkleri ve Kürtleri, Kafkasya tarafında da Çerkezleri katletmişlerdir. Ermeni çeteciler yaptıkları katliamları ve yüz binlerce insanı göçe zorladıklarını övünerek anlatmışlardır. Bununla ilgili pek çok belge bölge ülkelerinin arşivlerinde mevcuttur. Osmanlı devleti, çıkardığı Sevk ve İskan Kanunu’yla bu katliamları gerçekleştiren çetelerin dayandığı Ermeni nüfusu geçici olarak başka bölgelere gönderme kararı almıştır. Üstelik bu karar ülkedeki tüm Ermenileri değil, sadece çete saldırılarının yoğun olduğu yerlerdeki Ermeni nüfusu kapsamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. Çıkarılan kanunla yeri değiştirilen Ermeni nüfusun sayısı konusunda da pek çok tezviratın ortada dolaştığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı topraklarında Ermeni nüfusun toplamı 1 milyon 300 bin olarak kayıtlarda yer alıyor. Şu anda ben belgeyle konuşuyorum, Sayın Biden gibi konuşmuyorum. Biden neye dayanarak, nasıl konuşuyor bilmiyorum. 1 milyonun üzerinde şu anda arşivlerimizde belge var. Buyursunlar, gelsinler, belgeleri incelesinler. Acaba Amerika’nın arşivlerinde ne kadar bu konuda belge var veya varsa bu belgeleri açabiliyor mu? Avrupa’da var mı, varsa açabiliyor mu? Biz ‘hodri meydan’ diyoruz ama bugüne kadar bizim bu çağrılarımıza cevap veremediler. Şu anda bu nüfusun yaklaşık 350 bini savaş döneminde Rus topraklarına geçmiştir. İran’a gidenlerle birlikte bu rakam 500 bine ulaşmaktadır. Dolayısıyla sevk ve iskana tabi tutulanların sayısı Amerika’nın kendi raporlarında bile en fazla 600 bin olarak belirtilmektedir ki gerçek rakam daha da azdır. Osmanlı’nın Ermeni nüfusu yer değiştirme işlemi sırasında salgın hastalıktan, asayiş sorunlarından veya güvenlik güçleriyle çatışırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 bini ancak bulmaktadır. Elbette bu 150 bin kişinin her biri bir candır ve önemli bir rakamdır. Gerçek rakamların bir sıfır ilaveyle abartıldığını bizzat Ermeni tarihçilerin ve siyasetçilerin kendileri de itiraf ediyor. Yine Ermeni tarihçiler, kayıpların çoğunun cephedeki savaşlarda yaşandığını da belirtirler.” “Şu anda İstanbul’da 100 bin Ermeni nüfus bulunuyor”

Osmanlı Devleti’nin, Ermeni nüfusunu başka bir yere göndermediğini, kendi toprakları içinde yer değiştirttirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kanuna tabi kişilere hazırlık için bir hafta süre verilmiş, mazereti olanlar da sevkten muaf tutulmuşlardır. Sevk işlemleri sırasında gereken idari tedbirler alınmış, bunun için gereken tahsisat da yerel birimlere gönderilmiştir. Bu dönemde kimsesiz kalmış olan Ermeni çocuklara sahip çıkılarak kendileri için yetimhaneler kurulmuştur Sayın Biden. Mağdur durumda olan Ermeni nüfusa dışarıdan yardım gönderilmesine de hiçbir zaman engel çıkartılmamıştır.” ifadelerini kullandı. Türkiye’de pek çok yerde Ermenilerin katlettiği Türklere ait toplu mezarların olduğunu kaydeden Erdoğan, “Türklere ait toplu mezarlar vardır ama hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız. Çünkü böyle bir hadise yaşanmamıştır. Savaş döneminde ülkemiz topraklarında çoğu, İstanbul ve batı şehirlerimizde olmak üzere 300 bin Ermeni yaşamayı sürdürmüştür.” dedi. Şu anda İstanbul’da 100 bin Ermeni nüfus bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz bu konularda hiçbir zaman dışlayan olmadık. Savaş sonrası geri dönenler ile bu rakam bir ara 650 bine yaklaşmıştır. Herhalde insanlar katledildikleri, soykırıma uğratıldıkları bir yere gönüllü olarak geri dönmezler Sayın Biden. İngilizler tarafından 1921’de yapılan bir nüfus istatistiğinde, eski Osmanlı coğrafyasındaki toplam Ermeni nüfus 1,2 milyona yakın olarak belirtilmektedir. Bu rakam savaş öncesi nüfusla ve savaş sırasındaki gerçek kayıplarla uyumludur. Bilhassa Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi yerlere gönderilen Ermenilerden önemli bir kısmı zamanla Amerika kıtasına ve Avrupa’ya göç etmişlerdir. Ermeni tezlerini destekleyenler, o dönemde evlerinden ayrılan herkesi öldürülmüş gibi göstererek soykırım yalanlarını desteklemeye çalışmaktadır. Eğer Osmanlı, Sevk ve İskan Kanunu ile iç karışıklık yaşanan bölgelerdeki Ermeni nüfusu başka yerlere göndermeseydi, cephelerdeki askerlerini çekmek mecburiyetinde kalacaktı. Daha açık bir ifade ile mesela, Çanakkale’de veya Kudüs’te savaşan askerlerimizi karışıklık yaşanan bölgeleri güvenli hale getirmek için oraya göndermemiz gerekecekti. Böylece Osmanlı, cephede düşmanla değil sınırları içindeki çetecilerle mücadele ederken savaşı kaybetmiş olacaktı. Allah göstermesin bu tehlikeli süreç, bizi ağır bir esaretle yüz yüze bırakarak, İstiklal Harbi’mizi dahi tehlikeye atacak boyuta ulaşabilirdi. Zaten o günlerde savaştığımız düşmanların istediği de buydu. Ermenileri bu sinsi senaryoda acımasızca kullanmışlar, amaçlarına ulaşamayınca da ölülerini dahi istismar etmekten çekinmemişlerdir. Halbuki diğer tarafta şöyle bir gerçek var. Çok değil, bir asır önce bugünkü Ermenistan devletinin bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80’inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu, burası çok önemli. Oysa bugün aynı coğrafyada Türk ve Çerkez nüfustan oluşan Müslümanlardan neredeyse kimse kalmamıştır.” “Eğer ‘soykırım’ diyorsanız kendinizi aynaya bakıp değerlendirmeniz lazım”

Yaklaşık 30 yıl önce işgal edilen Dağlık Karabağ ve Azerbaycan şehirlerinde yapılanların da ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Şimdi buradan yine sesleniyorum Sayın Biden: Minsk Üçlüsü diye bir üçlü oluşturulmuştu burada. Kim vardı? Amerika, Rusya ve Fransa vardı. 30 yıl bu işgalden kurtarmadınız oradaki insanları ve ne yazık ki 1 milyonu aşkın Azeri kardeşlerimiz oralardan hicret etmek durumunda kaldılar. Bütün o yerler, o Karabağ, bütün binaları, her şeyi maalesef yakıldı, yıkıldı. Eğer ‘soykırım’ diyorsanız, şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım.” ifadelerini kullandı. Bütün gerçeğin ortada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karabağ, Kızılderilileri zaten söylememe gerek yok, onlar her şeyiyle ortada. Bütün bu gerçekler ortadayken sizler kalkıp da Türk’e, Türk milletine ‘soykırım’ yaftasını yakıştıramazsınız. Bakın buralarda on binlerce sivil insan katledilirken 1,5 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz evlerini terk etmek mecburiyetinde bırakılmıştır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “En başından beri Ermeni çevrelerin soykırım yalanı üzerine bu derece abanmalarının sebeplerinden biri de yaklaşık 1,5 asırdır yaptıkları kıyımlardan ve ihlallerden sorumlu tutulma korkularıdır. Büyük vaatlerle kandırılan Ermenilerin, hem Ruslar hem de Avrupa ve Amerika tarafından aldatılmış olmanın utancı ve öfkesini bu yalanla örtmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Ermeni yalanlarını destekleyen çevreler de kendi tarihlerindeki utançların üzerini örtme telaşı içindeler. Toplamda 17 milyon insanın öldüğü 1. Dünya Savaşı döneminde yaşanan sivil kayıplar üzerinden bir değerlendirme yapacaksak, şunları da hatırlatmamız gerekiyor: Aynı dönemde Çarlık Rusyası topraklarında yaşayan yüz binlerce Alman ve Musevi kökenli vatandaşını Alman ordusuyla iş birliği yapma ihtimalleri olduğu iddiasıyla Sibirya tarafına sürmüştür. Daha doğrusu sürgün adı altında bu insanların çok büyük bir bölümü açlık, hastalık ve soğuk altında ölüme terk edilmiştir.” “Ermeni Sevk ve İskanı sırasında yaşanan kayıpları bu iklimde değerlendirmek gerekiyor”

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun da kendi vatandaşı olan yüz binlerce Rus asıllı insanı kurşuna dizerek, asarak veya toplama kamplarında ölüme yollayarak ortadan kaldırdığını anımsatan Erdoğan, “Balkanlarda ve Kafkaslar’da bizim uğradığımız, 5 milyonu ölümle 5 milyonu yerinden edilmeyle sonuçlanan kayıtları tekrar hatırlatmak istiyorum. Osmanlı’nın 1915’te gerçekleştirdiği Ermeni Sevk ve İskanı sırasında yaşanan kayıpları işte bu iklimde değerlendirmek gerekiyor.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet Ermenilerin kayıtları ‘soykırım’ olarak nitelendirilecekse, verdiğimiz bu örnekler başta olmak üzere aynı dönemde yaşanan tüm olaylar da aynı paranteze alınmalıdır. Hatta öncesine ve sonrasına gidecek olursak Amerika ve Avrupa tarihinde soykırım diye nitelendirilebilecek nice hadiseye rastlayabiliriz. Kızılderililer’den siyahilere, Almanya’nın Dresden kentinde yapılanlardan Japon şehirlerine atılan atom bombalarına, özellikle Vietnam’dan Irak’a kadar pek çok başlıkta bu konular tartışmaya açılabilir. Güney Amerika’dan Afrika Kıtası’na ve Doğu Asya’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki nice toplumlar yaşadıkları zulümleri yüreklerinde hala bir yara olarak taşıyor. 1. Dünya Savaşı’nda bizim topraklarımızda ortaya çıkan acı görüntüler ise aynı dönemde istisnasız herkesin yaşadığı sorunların bir kesitini teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı. “ASALA terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıları unutmadık”

Biden’ın 24 Nisan’da yayımladığı mesaja değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırım kavramının ifade edilebilmesi için tarihçilerin üzerinde uzlaştığı somut deliller ve bunlara dayalı mahkeme kararları olması gerektiğini, Ermeni iddialarına ilişkin ortada ne somut delil ne de uluslararası mahkeme kararı olduğunu vurguladı. Soykırım iddialarına karşı Türkiye’nin ortak tarih komisyonu kurulması ve arşivlerin açılması teklifinde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bununla öncelikle meselenin tarihi olarak doğru zemine oturmasını amaçladıklarını belirtti. Erdoğan, “Biz kendimizden emin olduğumuz için bu konularda her türlü konuşmaya, tartışmaya, araştırmaya, değerlendirmeye açığız. Hatta peşin hükümle aleyhimizde yayın yapacağını bildiğimiz araştırmacılara bile arşivlerimizi kapatmıyoruz.” ifadelerini kullandı. ABD ve Avrupa’nın, arşiv belgeleriyle konuşmaktan kaçanların iftira ve yalanlarının yanında yer aldığını belirten Erdoğan, söz konusu ülkelerin bu tutumlarıyla sadece Türkiye’ye husumet göstermekle kalmadıklarını, aynı zamanda bilime de ihanet ettikleri belirtti. Ermeni yalanlarına prim vermedikleri ve gerçeğin peşinde koştukları için saygın tarihçilere saldırıların yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, “soykırım yoktur” demenin yasayla suç haline getirilmesi çabalarının ise tam bir garabet örneği olduğu ifade etti. ASALA terör örgütünün 1970’li yıllarda Türk diplomatlara, yani elinde silah olmayan sivil kamu görevlilerine karşı gerçekleştirdiği saldırıları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Erdoğan, bu alçak eylemlerde hayatlarını kaybeden diplomatların katillerinin nasıl korunduğunu, cezaevlerinden nasıl salıverildiğini de bildiklerini kaydetti. Bir asır önceki hayallerin bir benzerinin, Ermeni örgütlerinin bıraktığı yerden son 40 yıldır PKK terör örgütü vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışıldığının da farkında olduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: “Allah’ın izniyle üzerimizde oynanın tüm oyunları nasıl hüsrana uğrattıysak, dün PKK üzerinden sınırlarımız içinde, bir süredir PKK-YPG üzerinden Suriye’de kurulan tuzağı da aynı şekilde parçalayıp atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Amerika Birleşik Devletleri’nin, bu gerçekler ışığında attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. Soykırım gibi ithamlar, siyasetin konusu olamayacak kadar hassas konulardır. Tarih ilmi bir kenara bırakılarak, ülke başkanlarının, parlamentolarının bu tür konularda ahkam kesmesi, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirmekten başka işe yaramaz. Biz tarihe, husumet çıkarmak ve yeni kavgalar üretmek değil, daha güzel bir geleceği inşa ederken ders almak için bakılması gerektiğine inanıyoruz.” “Hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz”

Tartışmaların Ermeni toplumuna faydası olmadığı gibi tam tersine bu tür adımların yeni sıkıntıların kaynağı haline geleceğini söyleyen Erdoğan, Ermeni toplumuyla hiçbir sorunlarının olmadığını vurguladı. Bin yıl aynı topraklarda Ermenilerle yaşadıklarını, bir kısmıyla da barış ve huzur içinde hayatlarını sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Erdoğan, Ermenistan ile iyi komşuluk esasına dayalı bir ilişki tesis etmek istediklerini belirtti. İlişkilerinin geliştirilmesi için son 16 yıldır Türkiye’nin fedakarlık yaparak gerekli adımları attığını hatırlatan Erdoğan, buna karşı samimi bir karşılık bulamadıklarını ifade etti. Karabağ meselesinin çözümünün ardından Ermenistan ile yeniden iş birliği zemini doğduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, ABD Başkan Joe Biden’ın 24 Nisan açıklamasının hem bu süreci hem de kendileriyle olan ilişkileri zora soktuğunu kaydetti. “Onlar tersini söylüyor diye güneş doğmayacak değildir, onlar aksini iddia ediyor diye hakikat ışığı parlamaktan vazgeçecek de değildir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Uzun yıllar boyunca Amerika ile ‘güvenilir müttefiklik’ üzerine kurulu yakın ilişkilerimiz olmuştu. Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan FETÖ ve PKK-PYD’ye verilen destek ile uyguladıkları ambargoyla müsebbibi kendileri olan S-400 krizi gibi hadiseler ‘model ortaklık’ seviyesindeki ilişkilerimize zarar verdi. Son gelişmelerin üzerine adeta tuz-biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine düşmüştür. Biz, milli birlik ve beraberliğimizden, tarihi mirasımızdan, coğrafi avantajlarımızdan ve eşsiz potansiyelimizden aldığımız güçle, şartlar ne olursa olsun kendi hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Haklı olduğumuzun gayet iyi bilindiği konularda bize ısrarla geri adım attırılmaya çalışılmasından artık yorulduk. Bu şekilde bizi yolumuzdan döndürebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlamış olmalıdır. Türkiye olarak tüm samimiyetimizle, Amerika Birleşik Devletleri ile de Avrupa Birliği ile de eşit ve adil şartlarda birlikte çalışmak, beraber yol yürümek istiyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden şekillenme sürecinde bu iş birliğinin çok daha önemli ve herkesin faydasına olduğuna inanıyoruz.” “Türkiye haksız, çifte standartlı, marjinal grupların etkisiyle alınmış muamelelere maruz bırakılmamalı”

Tek isteklerinin Türkiye’nin haksız, adaletsiz, çifte standartlı, marjinal grupların etkisiyle alınmış muamelelere maruz bırakılmaması olduğunu vurgulayan Erdoğan, istiklalini ve istikbalini her şeyin üzerinde tutan Türkiye’nin bu duruşuna saygı gösterilmesi halinde, herkesle her zeminde konuşmaya ve iş birliğine hazır olduklarını aktardı. ABD Başkanı Biden ile haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi’nde kararlaştırdıkları görüşmede, bu konuları yüz yüze değerlendirerek, yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, “Muhatabımızla iki ülke ilişkilerini zehirleyen konuları bir kenara bırakarak, artık bundan sonrasına bakmamızı sağlayacak bir anlayış birliğine varmayı umuyoruz. Aksi takdirde, ilişkilerimizin 24 Nisan açıklamasıyla düştüğü yeni seviyenin gerektirdiği pratikleri hayata geçirmeye başlamaktan başka çaremiz kalmayacaktır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan’la yapılan anlaşmanın uygulanması ve son gelişmeler çerçevesinde atılabilecek ortak adımlar konusunda telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Yıllarca çözümsüzlüğü çözüm diye dayatanlara en güzel cevabı Azerbaycan’la birlikte Karabağ’da verdiğimizi biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde bu çerçevede atacağımız adımları daha da detaylandıracağız. Tabii asıl üzüntümüz, içimizdeki bazı kesimlerin de tarihi hakikatlere sırtlarını dönerek ‘soykırım’ yalanına sarılmış olmalarıdır. Kendi vatanına, kendi halkına aleni ihanet içine giren bu kesimlerin takdirini milletimize bırakıyoruz. Biz, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için içeride ve dışarıda ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içinde olacağız. Evlatlarımıza özgür ve müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi, gerektiğinde canımız pahasına sürdüreceğiz.” “29 Nisan’da 17 Mayıs’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz”

Erdoğan, Kovid-19’la mücadeleye ilişkin, “Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.” diye konuştu. Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı: “29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.” AA