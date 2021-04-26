CHP Sözcüsü Öztrak: (Biden’ın ifadeleri) Bu talihsiz açıklamayı hiçbir surette kabul etmiyoruz

Merve Yıldızalp Özmen

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar ve Hakkari Yüksekova’da şehit olan Haluk Serhat Aldemir’e Allah’tan rahmet diledi.

“Bu talihsiz açıklamayı kınıyor ve reddediyoruz”

Faik Öztrak, şöyle devam etti:

“İlk defa bir ABD Başkanı, 24 Nisan’da 1915 yılında yaşanan trajediyle ilgili, sözde ‘soykırım’ ifadesini kullanmıştır. Bu talihsiz açıklamayı hiçbir surette kabul etmiyoruz.

Tarih yazmak, politikacıların görevi değildir. Hele hele bu topraklarda emperyalistlerin tahrikleriyle yaşanan ortak acıları tahrif ederek yeni bir tarih yazmak, buradan da sözde bir insanlık suçu isnat etmek, ‘bir daha olmasın’ diye ders vermek, siyasetçilerin görevi de değildir, haddi de değildir. Bu müessif açıklama, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermiştir.

Güney Kafkasya’da, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarıldığı, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının, barış, huzur ve refah içinde, geleceğe bakma arayışında oldukları bir sırada yapılan bu açıklama, manidardır. Bu talihsiz açıklamayı kınıyor ve reddediyoruz.”

“Merkez Bankasının altın ve döviz kasası 38 milyar dolar açık vermektedir”

Merkez Bankasının kasasındaki döviz rezervlerinin son iki yılda buharlaştığını savunan Öztrak, buharlaşan 128 milyar dolar rezervin hesabının TBMM’den kaçırıldığını öne sürdü.

Öztrak, Şubat 2019-Kasım 2020 arasında, hükümetin rezervlerdeki buharlaşmayı gizlemek amacıyla bir yıl içinde ödenmesi gereken emanet dövizleri 85 milyar dolar artırdığını iddia etti.

Aynı dönemde 43 milyar dolarlık reeskont kredisinin de Merkez Bankası kasasına girmesi gerekirken girmediğini savunan Öztrak, “Bunun sonucunda hesaplayabildiğimiz buharlaşan rezerv, toplam 128 milyar dolardır. Erdoğan buharlaşan rezervin miktarının 165 milyar dolara çıktığını açıklamıştır. 16 Nisan itibarıyla, Merkez Bankasının altın ve döviz kasası, 38 milyar dolar açık vermektedir.” diye konuştu.

“Kripto para skandalı giderek büyüyor”

Kripto para skandalının giderek büyüdüğünü, yeni bir banker skandalına dönüştüğünü dile getiren Öztrak, hükümetin alelacele, kimseye danışmadan düzenleme yaptığını savundu. Öztrak, son birkaç günde üç ayrı kripto para platformunun battığını, maddi kayıpların milyarlarca dolar olduğunun söylendiğini kaydetti.

AA