Biden’a: Senin yetkin yok

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesine tepkiler sürerken bu konudaki uluslararası yargı mücadelesiyle tanınan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Soykırıma ancak bir yargı makamı hükmedebilir. Biden’ın yetkisi yok” dedi.

ULUSLARARASI YARGI İÇTİHADI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: “Soykırım bir suç tanımı. Tarihçilere havale ederek ve arşivleri açarak sorunu çözme şansı yok. Ama yargının kesin hükmü sorunu çözmüştür. Uluslararası yargıda ve hukuk doktrininde bir içtihat yerleşti. AİHM’nin Perinçek ve Ali Mercan hükümleri, daha sonraki AİHM kararlarında hep bir dayanak olarak kullanılıyor. Avrupa’da ve dünyada yeni bir iklim oluştu ve BM Genel Sekreter sözcüsü ‘Ermeni soykırımına ancak bir yargı makamı hükmedebilir’ dedi. Böylece Biden’a bir nevi ağır bir tokat atmış oldu. Biz Türkiye olarak elimizdeki kesinleşmiş olan ve dünya yargısında ve hukuk doktrininde yerleşmiş olan bu içtihadı görmezden geliyoruz. Biden’a söylenecek tek söz var: ‘Senin yetkin yok. Soykırıma ancak bir mahkeme karar verebilir.’

AİHM, yerleşen içtihatında Yahudi soykırımının olduğunu ancak bir mahkeme kararı bulunmadığı için 1915 olaylarında soykırım suçunun işlenmediğini hükme bağlıyor. Yine AİHM ve diğer yüksek yargı makamları, cumhurbaşkanlarının, parlamentoların, hükümetlerin soykırıma hükmedemeyeceğini sürekli belirtiyorlar.

İSVİÇRE’DEKİ DAVAYI KAZANMIŞTI

Perinçek, İsviçre’de verdiği konferanslarda Ermeni soykırımı iddialarını reddedince bu ülke tarafından mahkûm edildi. Perinçek AİHM’ye gitti, mahkeme 2015’te Perinçek’in ‘ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini’ vurgulayıp İsviçre’yi haksız buldu.

Hürriyet Gazetesi