Bakan Akar: ABD Başkanı’nın sözleri, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Mehmet Yılmaz Güldaş Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “​ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.” ifadesini kullandı. “Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. ​Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez.” diyen Bakan Akar, “Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları ‘soykırım’ olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir.” şeklinde konuştu. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin. AA