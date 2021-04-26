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Avrupa Parlamentosu Milletvekili: “Ermeni Soykırımı’nın tanınmaması, şiddetin geri dönmesine zemin hazırladı”

2021-04-26

Avrupa Parlamentosu’nda Ermenistan ile dostluk grubu üyesi François Bellamy, Artsakh’ta yaşanan son savaşının, Ermeni Soykırımı’nın tanınmamasıdan kaynaklandığına dikkat çekti.

“Twitter”de yaptığı bir paylaşımda Bellamy, “Yerevan’dan Paris’e, aynı duygularla Ermeni Soykırımı’nı anıyoruz. 106 yıl sonra yaşanan son savaş, taihin inkarının, şiddetin geri dönmesine nasıl zemin hazırladığını gösterdi. Bu suça sessiz kalmak, sadece kurbanları ihmal edilmekle kalmayıp, geleceğe yönelik tehlike de yaratıyor.” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI

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