Avrupa Parlamentosu Milletvekili: “Ermeni Soykırımı’nın tanınmaması, şiddetin geri dönmesine zemin hazırladı”

Avrupa Parlamentosu’nda Ermenistan ile dostluk grubu üyesi François Bellamy, Artsakh’ta yaşanan son savaşının, Ermeni Soykırımı’nın tanınmamasıdan kaynaklandığına dikkat çekti.

“Twitter”de yaptığı bir paylaşımda Bellamy, “Yerevan’dan Paris’e, aynı duygularla Ermeni Soykırımı’nı anıyoruz. 106 yıl sonra yaşanan son savaş, taihin inkarının, şiddetin geri dönmesine nasıl zemin hazırladığını gösterdi. Bu suça sessiz kalmak, sadece kurbanları ihmal edilmekle kalmayıp, geleceğe yönelik tehlike de yaratıyor.” ifadelerine yer verdi.

De Erevan à Paris, une même ferveur pour faire mémoire du génocide des #Arméniens. 106 ans après, la guerre récente a rappelé combien le déni de l'histoire prépare toujours le retour de la violence. Taire ce crime n'est pas seulement mépriser ses victimes, c'est menacer l'avenir. pic.twitter.com/pgzFO6a5dQ — Fx Bellamy (@fxbellamy) April 24, 2021

ERMENİ HABER AJANSI