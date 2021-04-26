Ara Ayvazyan’dan Erdoğan’a cevap: “Bizim için önemli olan sözler değil, işlerdir”

Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın görevini geçici olarak yerine getiren Ara Ayvazyan, Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümü vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajına tepki verdi.

Erdoğan’ın, 1915 kurbanlarının anısına saygı duyduklarına ve Ermenistan ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarına dair sözlerine cevap veren Ayvazyan, Ermenistan’ın, sadece sözlere değil, yapılan işlere daha büyük önem verdiğini ifade etti. Erdoğan'ın mektubundan ve mektubunda dile getirdiği "hazırlıktan" haberdar olduğunu ifade eden Ayvazyan, “Ama biz, daha önce de net bir şekilde ifade ettiğimiz gibi sadece sözlere değil, işlere önem veriyoruz. Daha önce de benzeri mesajlar oldu, hatta ikili bir belge de hazırlandı, ancak olumlu bir devamı olmadı. Bizim için önemli olan sözler değil, işlerdir. Bir kez daha bunu vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu. 29-30 Nisan’da Kazan’da yapılacak Avrasya Ekonomik Birliği hükümetler arası konsey toplantısına Azerbaycan heyetinin olası katılımı konusuna da değinen Ayvazyan, “Bu ülkenin herhangi bir sıfatla bu etkinliğe davet etmek konusunda konsensüs yoktur” açıklamasını yaptı.

Hatırlanacağı üzere, 2009 yılında Ermenistan ile Türkiye’nin Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokoller imzaladı. Ancak daha sonra Türkiye, protokolleri onaylamak için yeni şartlar öne sürmeye başladı. Mart 2018 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, hemen hemen 10 yıl onaylanmayan protokolleri iptal ettiğini duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI